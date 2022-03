Trenér Tachova Jaroslav Pták přiznal, že jeho svěřenci vstoupili do zápasu bez pohybu, elánu a profesorsky. „Na suchém a hrbolatém terénu se nám nedařilo ani kombinovat. Měli jsme několik nadějných situací ke vstřelení gólu, ale nic jsme nedotáhli. V koncovce chyběla koncentrace, klid a kvalita. Domácí hrozili rychlými brejky a vůbec nepřipomínali tým, který u nás na podzim vysoko prohrál. Branky padaly až v posledních, bláznivých deseti minutách prvního poločasu. Dvakrát jsme vedli, dvakrát domácí vyrovnali,“ uvedl pro klubový web tachovský kouč.

Ve druhé půli se podle Ptáka Košutka zatáhla a bránila. „Snažili jsme se hrát jednodušeji a větším tlakem do branky, ale musím uznat, že domácí bránili skvěle. Paradoxně si po standardní situaci vytvořili obrovskou příležitost jít do vedení, téměř jistému gólu zabránil náš brankář zmenšením úhlu a domácí hráč ho trefil do obličeje. Skoro jistý gól náš brankář zachránil díky nebojácnosti a obětavosti,“ zdůraznil Pták.

Tachov zahodil šanci jít do trháku. Se Žákavou prohrál na penalty

„Postupem času se druhá půle rozmělňovala do neustálého přerušování hry, ošetřování, zakopávání míčů, zdržování a my se jen ztěžka dostávali do tempa. Dost mi vadí to stálé zdržování, polehávání, tahání času při rozehrávce. To, že se hraje jen s jedním míčem, a i když ho zakopnou někam do zahrádek, tak náhradní míč do hry prostě nedají, přitom mají pět míčů u lavičky. To vše za přihlížení rozhodčích, kteří nemají zájem zdržující týmy trochu popohnat. Naštěstí jsme v 87. minutě dobře vykombinovali obranu domácích a Lukáš Hudec zkušeně uklidil míč k tyči,“ řekl kouč.

Vydřené vítězství za tři body udrželo Tachov na druhém místě tabulky.

„Cením si toho, že jsme si za výhrou šli až do konce. Domácí předvedli skvělý výkon, byli hodně bojovní, a proto si vítězství musíme vážit. Nebylo to snadné,“ uzavřel Jaroslav Pták.

Nikdo nemá rád konkurenci, vtipkoval kanonýr Tachova na adresu Messiho a Ronalda