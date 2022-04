„Vzhledem k tomu, že jsme nastupovali proti poslednímu týmu tabulky, tak jsme dali příležitost i hráčům, kteří obvykle nastupují až v průběhu zápasu. Začátek nám vyšel náramně a v první minutě jsme dali gól. Bohužel jsme brzy nato soupeři individuální chybou darovali vyrovnání. Měli jsme výraznou převahu, ale přesto se mi náš výkon vůbec nelíbil. Hráli jsme pomalu, složitě a bez nasazení. Naštěstí máme Lukáše Hudce, který má ohromnou střeleckou formu a který to vzal na sebe a dvěma brankami nám zajistil poločasové vedení 3:1,“ řekl klubovému webu trenér Tachova Jaroslav Pták.

Po změně stran vystřídal čtyři hráče. Dva z nich, Patrik Sláma a Oleksandr Khymanych, se prosadili gólově. „Celý druhý poločas jsme už zase hráli to, co nás zdobí. Výrazně jsme zrychlili kombinace, hráli jsme přímočaře a tlačili se do šancí, které jsme i proměňovali. Skóre narůstalo, a tak jsme nakonec výrazně zvítězili,“ potěšilo Ptáka.

Už ve středu od 18 hodin hraje Tachov doma čtvrtfinále Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS) s Nýrskem, účastníkem krajského přeboru.

O víkendu pokračuje I. A třída a Tachov se v neděli od 16 hodin střetne s posledními Svéradicemi na jejich hřišti.

Tachov rozstřílel Luby. Rozhodl druhý poločas