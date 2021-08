Na porážku v Žákavě zapomněli fotbalisté Tachova tím nejlepším možným způsobem, když před vlastními fanoušky porazili Košutku vysoko 9:1.

Zpočátku to ale rozhodně nevypadalo na to, že by měl plzeňský klub odjet z Tachova s velkým gólovým přídělem. Košutka začala dobře a po pěti minutách hry se ujala vedení. Jan Kalaš se dostal do brejku, vyhnul se i gólmanu Landrgottovi a skóroval. Odpověď domácích byla blesková. Šuranského ještě vychytal gólman Šatra, na dorážku Hudce byl však krátký – 1:1.

Košutka si posléze vypracovala dvě stoprocentní šance. Pekníkovu ránu do šibenice nejprve skvěle vyrazil tachovský gólman, který se zaskvěl i o malou chvilku později, kdy vychytal střelu z blízkosti.

A tak udeřilo naopak na druhé straně. Domácím se povedlo během jedné minuty vsítit dvě branky. Tonkův centr si srazil do vlastní branky nešťastně Kalaš. Následně Šuranský uvolnil Kořínka, který se nemýlil. Do konce první části udeřil ještě Kořínek a Tachov vedl 4:1.

Lehký nápor Košutky po změně stran tachovská obrana přečkala a posléze se hrálo prakticky jen na jednu branku. Odpor hostů pohasl po páté brance, kdy Fišer dorazil do sítě pokus Šuranského, který skončil na tyči. Od této chvíle existovalo na hřišti prakticky jen jedno mužstvo. Hostům navíc docházely síly, a bylo tak jen otázkou, kolik nakonec padne branek.

Magická desítka dosažena nebyla. Velkou radost přesto mohli mít Lukáš Hudec a Pavel Kořínek, kteří shodně zaznamenali hattrick. „V neurovnaném úvodu nás podržel gólman Landrgott, v obraně jsme kupili chybu za chybou,“ uvedl pro web FK Tachov domácí trenér Jaroslav Pták.

„Potom nám pomohly dva slepené góly na 3:1. Ta desetiminuvka, kdy jsme neinkasovali a naopak soupeři odskočili, byla stěžejní,“ potvrdil zkušený lodivod.

O vítězi už bylo rozhodnuto. „Ve druhé půli jsme si mohli zahrát fotbal pro radost. Byli jsme produktivní, pro hosty je to však krutý výsledek,“ doplnil trenér Jaroslav Pták.