V Rokycanech musel Tachov dotahovat ztrátu už od 10. minuty. V 19. minutě vyrovnával Jaroslav Šroub. První poločas skončil vítězstvím domácích 2:1.

Po změně stran se v 55. minutě Rokycany ujaly vedení 3:1, vzápětí Lukáš Hudec snížil, ale domácí dvěma góly utnuli myšlenky hostů na bodový zisk. V poslední minutě korigoval Hudec na konečných 3:5 z pohledu Tachova.

„Netušili jsme, co s týmem udělají absence hráčů, a to především v obraně a záloze. Obrana nastoupila v úplně novém složení a bylo to znát. Organizace obrany vůbec nefungovala, kluci spolu vzájemně nekomunikovali. Proto také špatně dostupovali domácí útočníky a kupili chybu za chybou. Problém byl, že ani záložníkům se nedařilo, a tak se zápas vyvíjel jako podle šablony. Záložníci ztráceli velké množství míčů, kazili přihrávky v přechodové fázi, domácí z toho podnikali rychlé brejky do naší rozhozené obrany a trestali nás,“ řekl klubovému webu trenér Tachova Jaroslav Pták.

Tachov rozhodl až tři minuty před koncem gólem Hudce

Do druhého poločasu změnil kouč hostů rozestavení, ale nezmizely chyby v obranné fázi. „Takže druhý poločas se odvíjel podobně jako první. Přestože jsme dali dvě branky, dalšími chybami v záložní a obranné řadě jsme to domácím stále usnadňovali a tři branky v naší síti jsou vše vypovídající,“ konstatoval Pták.

Trenérovu pochvalu si zasloužil pouze Pavel Kořínek hrající na pravé straně. „Z levé strany jsme byli absolutně neškodní. Trochu se sice díky střídajícímu Khymanychovi hra z levé strany zlepšila, ale stejně jsme z toho nic nevytěžili. Jsem zklamaný z porážky, ale také z přístupu některých hráčů, kteří si zřejmě ani neuvědomují, o co se hraje. Musíme se z této porážky poučit a zmobilizovat se pro další náročný program, který nás nyní čeká. Já jen doufám, že podobný propadák nás už do konce sezony nepotká,“ doufal kouč.

Chtěl bych pochválit domácí tým. Hrál výborně, předčil nás prakticky ve všem a vítězství Rokycan B je naprosto zasloužené,“ dodal Jaroslav Pták.

Tachov zahodil šanci jít do trháku. Se Žákavou prohrál na penalty