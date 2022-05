„Jsme šťastní, že se nám to povedlo. Z okresního přeboru postupujeme každý rok. Postup do krajského přeboru byla předsezonní mise, kterou jsme splnili. Pro město, jakým je Tachov, to chce, aby hrál alespoň krajský přebor,“ řekl trenér Jaroslav Pták.

Tachov ztrácí na první Petřín Plzeň B tři body, lídr má však o jeden odehraný zápas méně. Do konce soutěže zbývají tři kola, ale Tachov odehraje pouze dva zápasy, protože Žihle odstoupila z I. A třídy. „My vůbec nepřemýšlíme o prvenství. Bereme to s pokorou a jsme takto spokojení. Doufám, že vyhrajeme poslední dva zápasy. Petřín si za celou sezonu zaslouží vyhrát I. A třídu, protože byl nejlepší. Pro nás je čest, že s ním můžeme postupovat do krajského přeboru,“ uvedl trenér Tachova.

Skóre nedělního zápasu v Mýtě otevřeli ve 3. minutě domácí, jenže o čtyři minuty později vyrovnal Pavel Kořínek a vítězný gól vstřelil v 11. minutě Sláma, který dosáhl v utkání dosáhl hattricku.

Do konce prvního poločasu se ještě trefili Khymanych, dvakrát Sláma a Hudec.

Tachov nadělil pět gólů Kralovicím, s kterými se v červnu střetne o pohár

„Prvních deset minut soupeř nehrál špatně. Mýto má mladé, běhavé kluky, kteří to solidně umí s balonem. Inkasovali jsme z brejku, kdy soupeřův obránce získal míč ve svém obranném vápně, přihrál na půlku záložníkovi, který dlouhým balonem našel svého útočníka v našem pokutovém území a odtud se trefil levačkou do šibenice. To byla nádherná akce. Brzy jsme srovnali a vzápětí jsme přidali druhou branku. Byl jsem si jistý, že vyhrajeme. Z týmu sršela energie, nemuseli jsme hráče motivovat, protože všichni věděli,o co hrajeme. Z mužstva mám velkou radost. Přístup, chuť hrát a bavit se na hřišti fotbalem je úžasná,“ potěšilo Jaroslava Ptáka.

Trenér Tachova vystřídal pouze Khymanycha za Nievese. „Ve druhé půli si kluci zápas užívali a hru jsme kontrolovali. Nestřídal jsem, protože jsem chtěl, aby si hráči, kteří v sezoně podávali nejlepší výkony a zasloužili se o postup, to užili. Nechal jsem je, ať si na hřišti dělají, co chtějí. Ke konci zápasu už kluci vymýšleli pěkné blbosti,“ konstatoval s úsměvem trenér Tachova Jaroslav Pták.

Tento víkend má Tachov volno. Další zápas hraje ve středu 8. června od 18 hodin v Plzni – proti Kralovicím finále poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu.

