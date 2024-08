"Čekal nás první venkovní zápas v Chlumčanech, které první zápas jednoznačně vyhrály vysoko v Nýrsku. Do zápasu jsme nemohli využít dvou ofenzivních hráčů Giuseppeho Lanfranchiho a Aleše Kořínka, proto jsme uzpůsobili styl hry. Dali jsme příležitost mladším hráčům, pro které jsou přesně takové zápasy do budoucna důležité a zvládli to velice dobře," uvedl trenér Tachova Lukáš Hudec.

První půle byla podle něj z obou stran bez větších šancích. "Hrálo se spíše takticky a opatrně. Do druhé půle jsme poslali dva čerstvé hráče a i díky nim jsme začali být více nebezpeční, což vedlo k šancím a zaslouženému vítězství," pravil kouč.

"Mrzí nás samozřejmě zranění tří hráčů (Kasl, Sloup a Šoul, pozn. aut.), které bude nejspíš delšího rázu, ale zase dostanou šanci mladíci a věřím, že ji využijí," dodal Hudec.

Keramika Chlumčany - Tachov 0:2 (0:0)

Branky: 74. Vejvoda, 90. Roháč. ŽK: 4:1. Diváci: 200.

Sestava Tachova: Landrgott - Dvořák (46. Sloup), Švarcbek (46. Semenov), Braun, P. Kořínek, Tůma (71. Pavlas), Kasl (66. Roháč), Šoul, Šroub, Vejvoda, Viterna.