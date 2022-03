Udržet v tabulce druhou příčku je klíčové, protože první dva týmy soutěže postupují do krajského přeboru. „To, že jsme nevyhráli, je komplikace. Zápas nám vůbec nevyšel a ani štěstí při nás nestálo. Takový je bohužel fotbal,“ mrzí trenéra Tachova Jaroslava Ptáka.

Domácí přitom od 2. minuty vedli díky gólu Pavla Kořínka. „Vypadalo to na festival, jenže za minutu z malé domů náš brankář při odkopu trefil na velkém vápně soupeřova útočníka do hlavy a od něj se balon odrazil do branky,“ popsal Pták.

Poté Tachov nastřelil tyčku, znervózněl a byl zbrklý v koncovce. „Do konce prvního poločasu jsme si vytvořili čtyři šance, ale neproměnili jsme je. Ve 40. minutě jsme dostali druhý gól, který nebyl ani střelou, ale spíše přihrávkou, která šla kolem nohy našeho brankáře. My jsme dostali strašné góly, to nás srazilo,“ tvrdil trenér.

Hudec řádil. Vstřelil čtyři góly a dostal červenou kartu

Tachovský lodivod za nepříznivého stavu 1:2 věřil, že jeho svěřenci zápas dotáhnou do vítězného konce. „Byl jsem přesvědčen, že soupeř nevydrží náš tlak. Žákava hrála zezadu a ze dvou akcí před naší brankou dala dva góly. Soupeř po zisku míče ho nakopával dopředu a my jsme pak znovu dobývali jeho obranu. V 60. minutě jsme vyrovnali z penalty a v 90. minutě nám rozhodčí neuznal gól z hraničního ofsajdu,“ uvedl Pták.

„Penalty jsou loterie. Klukům jsem radil, aby stříleli na levou ruku gólmana, protože při penaltách proti Petřínu B brankář Žákavy skákal na pravou stranu. Náš poslední hráč kopl balon doprava a žákavský gólman to chytil,“ lamentoval kouč

„Snažil jsem se střídat, změnit to, ale kluci byli strašně nervózní. Myslím si, že v sezoně každý tým odehraje tři čtyři špatné zápasy. Pořád si myslím, že na postup máme a že to zvládneme,“ dodal Pták.

Podle něj má tachovský tým zkušené hráče, a proto věří, že se mužstvo chytí už v sobotu na Košutce. „A sebevědomí půjde opět nahoru, ale teď jsme dole. Žákavu jsme moc chtěli porazit kvůli tomu, jak nás u nich nakopali. Měli jsme na ně pifku a možná jsme byli přemotivovaní,“ uzavřel Jaroslav Pták.

Famózní start Tachova v I. A třídě. Kapitán Viterna smekl před mužstvem