"Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Soupeř bránil v deseti hráčích, ale kombinacemi jsme se útoky ze stran dostávali do přečíslení. Dali jsme čtyři góly a další jsme mohli přidat. Kaznějov hrál na brejky, ale nevycházely mu díky Honzovi Viternovi a Romanovi Umanskyimu. Sedmdesát až osmdesát procent času jsme drželi balon, hráli jsme dobře, dobře jsme kombinovali na kvalitním terénu. Soupeř byl na tom špatně po stránce fyzické kondice," tvrdil trenér Tachova Jaroslav Pták.

Tachov podle něj věděl, o co hraje. "Byl to hrozně důležitý zápas pro nás, potřebovali jsme v Kaznějově vyhrát. Po hodině jsem prostřídal tři kluky, protože v pátek hrajeme v Plzni s prvním Petřínem B. Nestřídal jsem ty nejlepší, protože nechtěli ze hřiště a hodně je to bavilo," uvedl Pták.

Kromě brankáře Dvořáka měl na lavičce náhradníků jen tři fotbalisty do pole. "Máme zraněné asi tři hráče. Khymanych už nehrál druhý zápas, protože z utkání ve Svéradicích má naražená žebra.

Už v pátek od 18 hodin hraje Tachov na hřišti Petřína Plzeň B. Půjde o šlágr 25. kola I. A třídy, protože se střetne první tým tabulky s druhým.

