Tachov zdolal bojující Kralovice, vyhrál krajský pohár a slaví double

Byly to nervy až do konce, ale dokázali to. Fotbalisté FK Tachov porazili ve středečním finále Poháru PKFS houževnaté a srdnatě bojující Kralovice těsně 1:0, oplatili soupeři porážku z loňského ročníku krajského poháru a slaví letos již druhou trofej. O vítězství v zápase, které hostilo hřiště Slovanu Plzeň, rozhodl v 52. minutě zkušený kanonýr Lukáš Hudec.

