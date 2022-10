Fotbalisté béčka SK Petřín Plzeň přivítají v pátek večer vedoucí Tachov.Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

„Tachov je jednoznačným favoritem a my mu to chceme hodně znepříjemnit, ale když to řeknu blbě, a asi to tak i zní: tenhle zápas nás moc nezajímá. Zatímco vloni totiž bylo prioritou béčko a jeho postup do kraje, letos je to naopak: hlavní je áčko v divizi. I proto s Tachovem nastoupí kluci, kteří nemají tolik zkušeností, ale které zároveň chceme vidět v takto těžkém zápase. Hodíme je do zkrátka vody a uvidíme, na co to bude stačit,“ vysvětlil lodivod.

Také áčko čeká v následujícím kole lídr tabulky. V sobotu dopoledne (s tradičním začátkem v 10.15 hodin) přijedou na Petřín fotbalisté Rokycan. Cíl je jednoznačný. „Dvakrát za sebou jsme v soutěži nebodovali. Porážka v Českém Krumlově, to se stát asi může, ale domácí neúspěch s Tochovicemi je pro nás naprosto nepřijatelný,“ uvědomuje si petřínský šéf.

„A Rokycany? Myslím si, že i když jsou na prvním místě tabulky, tak u nás nebudou chtít hlavně prohrát. Podle mě jim bude stačit i remíza a podle toho také budou hrát. My už musíme zabrat a chceme jednoznačně vyhrát. Navíc, na Rokycany docela umíme, takže ze zápasu rozhodně strach nemáme,“ dodává trenér Radek Vodrážka s tím, že kromě něj jsou na Petříně aktuální všichni zdraví, a tak do lítých bojů na trávníku nastoupí ti nejlepší z nejlepších.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Zbuzany – Viktoria Plzeň B, 14.30: Přeštice – České Budějovice B, neděle 15.30: Hostouň – Jiskra Domažlice.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Rokycany, 15.30: SENCO Doubravka – Tochovice, Spartak Soběslav – Klatovy, neděle 10.30: Jiskra Domažlice B – Příbram B, 15.30: Sokol Lom – Horní Bříza.



Krajský přebor – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Tachov, sobota 15.30: Chotíkov – Holýšov, Vejprnice – Nýrsko, Lhota – Nepomuk, neděle 15.30: Radnice – Stříbro, Staňkov – Rapid Plzeň, Zruč – Černice, Slavoj Mýto – Tlumačov.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Kaznějov, 15.30: Horšovský Týn – Bolevec, Mochtín – Chlumčany, Křimice – Rokycany B, neděle 15.30: Start Luby – Malesice, Sušice – Žákava, Dlouhý Újezd – Košutka Plzeň.



I. B třída, skupina A – sobota 10.15: Tlučná – Bor, 10.30: Kdyně – Chodov, 15.30: Krchleby – Meclov, neděle 15.00: Klenčí – Bělá, 15.30: Postřekov – Planá, Chodský Újezd – Koloveč (hř. Horní Jadruž), Mrákov – Vejprnice B.



I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Pačejov – Bolešiny, 15.30: Měcholupy – Svéradice, Sv. Hrádek – Štěnovice, Blovice – Pfeifer Chanovice, Chotěšov – Losiná, neděle 15.30: Klatovy B – Dobřany, Horažďovice – Strážov.



I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Zbiroh – Zruč B, 15.30: Radnice B – Úněšov, Volduchy – Město Touškov, Chrást – Plasy, Dýšina – Mýto B, Slovan Plzeň – Kozolupy, neděle 15.30: Příkosice – Mladotice.

