„Jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout už teď, proti nejsilnějšímu soupeři v kraji. Čeká nás ještě pět zápasů, k tomu finále poháru. Chtěli jsme postupovou misi co nejdříve dokončit,“ doplnil Jaroslav Pták. Jeho tým zatím ztratil v krajském přeboru jen dva body za podzimní bezbrankovou remízu ve Zruči.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jak dlouho se budete radovat z vítězství v přeboru a kdy začnete myslet na divizi?

Radovat se budeme až do konce sezony, to se nepoštěstí jen tak. A už vůbec ne s tak velkým náskokem. Na budoucnosti pracujeme už tak dva tři měsíce, tipujeme posily.

Jsou už jistá nějaká jména?

Jistý je jeden hráč, další tři jsou rozdělaní. Ale jména po mně nemůžete chtít.

Ani nenaznačíte?

Potřebujeme kádr zkvalitnit, musí přijít minimálně tři hráči do základu, silné osobnosti. Ale zároveň chceme zůstat věrni filozofii a sázet na kluky se vztahem k Tachovu, takže kdo to tady zná, jména si snadno dosadí.

Říkal jste, že postup se jen tak nepoštěstí. Ale vy jste Tachov vytáhl do divize už potřetí. Jste postupový trenér?

Takhle bych to neřekl. Já už jsem se před časem od fotbalu odřízl, hrál jsem golf-tenis. A když přišli kluci, že potřebujou pomoct z okresního přeboru, dlouho mě přemlouvali. Nechtělo se mi vracet k fotbalu. Nakonec jsme se dohodli, že zkusím misi z okresu do krajského přeboru a končím. Jenže i to jsem ještě o rok prodloužil.

Krajský přebor, 21. kolo: FK Tachov - FK Okula Nýrsko (černí) 3:1.Zdroj: Jan Vydra

Ale neříkejte, že teď po postupu do divize skončíte…

Řešíme to. Ale nakonec asi rozhodne tachovské srdíčko a budu pokračovat.

Jaký bude úkol týmu do zbytku sezony? Udržet neporazitelnost?

To vůbec není náš cíl, nechceme trhat rekordy. Spíš dostanou šanci kluci z lavičky, už v úterý ve Lhotě. Teď jsme stavěli to nejsilnější, aby byl postup co nejdřív jistý. I oni si to zaslouží, poctivě trénovali, teď dostanou dost prostoru. Nechceme soutěž nějak degradovat, ale potřebujeme i zahojit šrámy a máme před sebou ještě jeden cíl.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Tak trochu tuším, že to bude vítězství v krajském poháru.

Přesně tak, chceme finále s Kralovicemi vyhrát a získat double. Soupeři hodláme oplatit loňskou smolnou porážku 13:14 na penalty. Navíc tuhle trofej ještě nemáme.

