Podle trenéra Stříbra Lukáše Pleška byly příčiny neúspěchu jednoduché. „Domácí chtěli víc vyhrát než my. Hrálo se na těžkém a rozmočeném terénu, což Tlumačovu víc vyhovuje. Měli jsme nějaké šance, ale bylo to málo. Začali jsme hrát až ve druhé půli, to ovšem nestačí,“ říkal Pleško.