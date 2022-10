„Důležité bylo naše brzké vedení, protože ve většině zápasů prohráváme a pak je pro nás těžké utkání dotahovat,“ říkal Dominik Tůma.

Chválil i práci stoperů. „Po delší době se konečně sešla dobrá stoperská dvojice. Ne že by kluci, kteří předtím hráli, na to neměli, ale máme hodně mladý tým. Teď jsme měli vzadu zkušené stopery,“ uvedl Tůma.

Ten se za stavu 2:1 ujal pokutového kopu, který byl nařízen na něj. „Určený je Radek Hřebík, ale ten je zraněný, a Radek Dyk to přenechal mně. Věřil jsem, že penaltu proměním. Byl jsem rozhodnutý, kam to kopnu. Věděl jsem, že s nastavením je do konce asi sedm minut a že když nedám, tak může soupeř vyrovnat,“ popsal fotbalista Stříbra.

V sobotu od 14.30 hodin hraje Baník doma proti Černicím, které jsou osmé. Pokud Stříbro vyhraje, přiblíží se jim na dva body.

„Pro nás je nejdůležitější záchrana. Máme mladý tým a ti kluci jsou výborní fotbalisté, ale musejí získat zkušenosti. Do budoucna je proto potřeba udržet krajský přebor,“ tvrdil Dominik Tůma.

