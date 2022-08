Nástup do druhé půle měli podle něj tachovští fotbalisté laxní, protože podlehli výsledku, přestali běhat, ztratili koncentraci a dohadovali se s rozhodčím. „To byl i důvod, proč jsem střídal Kořínka, protože hrál pod žlutou kartou a bál jsem se, že by mohl být vyloučen. Výsledek 7:1 mluví za všechno, jsme spokojení, líbilo se nám to. Doufám, že i divákům. Děkujeme za podporu, už se těšíme na Černice,“ uzavřel Pták.

Trenér Baníku Stříbro Lukáš Pleško řekl, že se ukázalo, na co v současnosti jeho mužstvo má. „Tachov je jinde. Má zkušené mužstvo složené fotbalisty z první a třetí ligy a divize. Což v zápase bylo strašně znát. My teď máme velmi mladé mužstvo, a ještě když někteří neplní to, co mají dělat…,“ konstatoval Pleško.

Po první půli vystřídal tři hráče. „Chtěl jsem o poločase řvát, jak jsem byl nabuzenej, ale pak jsem si uvědomil, že to asi nemá cenu za stavu 0:6. Klukům jsem řekl, ať se k tomu postaví jako chlapi, na hřišti předvedou to nejlepší a snaží se dát alespoň góla, což se stalo. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale překáželi jsme si při nich, až to bylo komické. Ale to je fotbal,“ snažil se se situací smířit trenér Stříbra.

Podle Pleška je třeba hodit debakl 1:7 z Tachova za hlavu, protože ve víkendovém třetím kole hraje Stříbro v Holýšově. „Ten je pro nás důležitější soupeř než Tachov. Musíme se poučit z chyb, i když Tachov je zkušené mužstvo, extrémně produktivní a ta zkušenost byla fakt strašně znát. Zbytečně neodkopnou balon, podrží ho, rozehrají. Vědí, kdy mají napadat, kdy se mají stáhnout. Toto naši hráči úplně nevědí, bohužel. Dostali jsme ponaučení,“ uvedl Lukáš Pleško.

