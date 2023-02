Doubravka se ujala vedení hned po deseti minutách hry. Centr Nového z pravé strany dopravil do prázdné branky Lukáš Roubal. Hned vzápětí navíc skórovala podruhé. Sloup zahrával malou domů, namazal Uzlíkovi, který sám před Langrem nezaváhal.

Další branky přišly až po změně stran. Domácí mladík Bělohlav prošel lehce tachovskou defenzívou a přidal třetí trefu. Posléze po další chybě v hostující rozehrávce naservíroval Krejčí míč Uzlíkovi, jenž se opět nemýlil. Tachovu se podařilo v závěru pouze korigovat výsledek. Centr Pavla Kořínka zapadl nakonec k překvapení všech k zadní tyči. Následně mohl stejný hráč přidat ještě jednu trefu, ale svůj únik neproměnil.

Chotíkov? Top tým v kraji. Chuť po jeho skalpu byla veliká, říká trenér Malesic

„Naše konfrontace s divizním týmem Doubravky pro nás vůbec nedopadla dobře. Jak výsledkově, tak kvalitou. Domácí nás přehrávali, byli rychlejší, dynamičtější a na rozdíl od nás také lépe kombinovali. Zase jsme dostali dva góly po našich fatálních chybách v obranné fázi a to je už na pováženou. Omluvou není ani to, že nám někteří hráči chyběli, to domácím jistě také. Doubravka nás po všech stránkách přehrála," řekl pro web tachovského celku hostující trenér Jaroslav Pták.

Na druhé straně panovala naopak spokojenost. „Utkání hodnotím pozitivně. Kluci zápas odmakali a jsem rád, že se tam objevily prvky, které trénujeme, na kterých pracujeme. Jsme spokojeni jak s výsledkem, tak s předvedenou hrou," hodnotil duel doubravecký trenér Dan Boček.

Doubravka - Tachov 4:1

Poločas: 2:0. Branky: Uzlík 2, Roubal, Bělohlav - P. Kořínek

Sestava Tachova: Langr – Sloup, Vejvoda, Bulaiev, Habart, Sláma, Šroub, Šuranský, Hudec, P. Kořínek, Lanfranchi. Střídali: Dvořák, A. Kořínek, Nieves, Alexa.

Sestava Doubravky: Luhový – Krystl, Krejčí, Světlík, Fleissig, Roubal, Nový, Uzlík, Künstner, Vacata, Říha. Střídali: Janiš, Kubička, Bělohlav, Křen.

Přeštice mají na jaro dva cizince. Kdo posílil nováčka třetí ligy?