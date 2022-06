„Žákava má zkušený kádr složený většinou z místních chlapů. Je to tým střední generace, nastřílel hodně gólů, získal hodně bodů v I. A třídě. Čeká nás nepříjemný soupeř,“ ví asistent trenéra Stříbra Luboš Zaoral.

Hraje se v Žákavě od 18 hodin. Odveta je na programu o víkendu.

V posledním kole proti Černicím (1:5) jste hráli v okleštěné sestavě. Nechávali jste odpočívat některé hráče?

Věděli jsme, že budeme hrát baráž a že zdravotní stav našich opor není moc příznivý, proto jsme šetřili zdravé hráče, aby se nikdo nezranil. Nastoupili hráči, kteří hráli IV. třídu za C tým. Jde spíš o hráče, kteří věkově patří do staré gardy. K nim jsme přidali dorostence.

Například talentovaného Dominika Donateho?

Ano. Je zapojený do přípravy A týmu a kvalitu na něj má. Stal se nejlepším střelcem krajské soutěže dorostu. Céčko nastoupilo s dorostenci.

Fotbalisté Stříbra (v tmavém) v utkání krajského přeboru na hřišti Staňkova.Zdroj: Foto/zdroj: fkstankov0.webnode.cz

Viděl jste zápasy Žákavy?

Neviděl. Ale už máme nějaké informace od jiných trenérů nebo známých a kamarádů. Teď se my musíme připravit, abychom byli na dvojzápas baráže co nejlépe nachystaní.

V jakém psychickém rozpoložení je mužstvo?

Série bez výhry byla hodně dlouhá, ale my se spíš díváme na to, že jsme nestříleli branky. Což bylo takové naše minus, které jsme nedokázali zlomit. Hodně nás to trápilo. Doufám, že se k nám konečně nakloní štěstěna a v baráži budeme úspěšní.

Špička I. A třídy je herně hodně kvalitní. Kralovice, druhý účastník baráže z I. A třídy, vyhrály krajský pohár, když v semifinále vyřadily Vejprnice…

Týmy z I. A třídy jsou v úplně jiném rozpoložení, protože mají spoustu bodů a výher. Zatímco my máme spíše porážky. Uvidíme, jak my se hlavně zdravotně dáme dohromady.

