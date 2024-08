V neděli hrál, aby pomohl stříbrskému mládí. Kostru mužstva totiž tvoří hráči ve věku ani ne dvacet let. "Kluci jsou šikovní, ale například stoperovi je sedmnáct let, takže chci hráčům ukázat, jak bych si představoval výstavbu hry ze zadních řad. Postupně bych chtěl ze hřiště odcházet, ale asi se na něm budu ještě často objevovat," řekl s úsměvem původně ofenzivní fotbalista.

Po sestupu z krajského přeboru převzal mužstvo po trenérovi Jindřichu Jarešovi. "Zpočátku bylo pro mě těžké kluky nastartovat, protože byli, dá se říct, odevzdaní. Mám velkou radost, že dali na slib vedení. Hodně bych chtěl poděkovat Jirkovi Kertisovi a jeho synovi Ondrovi, protože bez nich by tady fotbal nebyl. Kluci uvěřili, že to půjde a že to zkusí. Jdou do toho na sto procent, takže já jsem maximálně spokojený," prohlásil Václav Bezdička.

Stříbrští fotbalisté do toho šlápli hned v prvním duelu proti Žákavě. "Do zápasu jsme nastoupili s respektem k soupeři, protože jsme měli informace o jeho silách. Mančaft Žákavy je dlouho pohromadě, má dobrý věkový průměr. Pokud nebudu počítat sebe, tak my máme věkový průměr 19 let, takže trochu jsme měli respekt. Fanouškům jsme chtěli ukázat, že jsme se vydali správnou cestou. Myslím si, že jsme zápas zvládli na výbornou, i když Žákava prokázala svoje kvality. Závary soupeře jsme i se štěstím ustáli. Ale zaslouženě jsme vyhráli. Kluci ve věku 17 a 18 let se s tím popasovali k mojí velké spokojenosti," řekl hrající kouč Baníku Stříbro.

Z prvního zápasu podle Bezdičky zatím nelze odhadovat vyhlídky Stříbra v I. A třídě. "To je moc brzo. Znám ostatní mančafty, kde jsou skvělí fotbalisté, jako jsou Košutka, Malesice, Dobřany. I. A třída je nevyzpytatelná, není rozdíl mezi ní a krajským přeborem. Potká nás ještě hodně dobrých soupeřů, pro kluky to bude velká zkouška. Nicméně proti Žákavě dokázali, že se umí popasovat s dospělým fotbalem. Jsem na ně hrdý, skoro celou minulou sezonu věděli, že sestoupí, přesto tehdy nehráli špatné zápasy," pravil Václav Bezdička.