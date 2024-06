Poslední zápas sezony ve fotbalovém krajském přeboru byl Baník Stříbro blízko zisku bodu. Jenže vedení 1:0 neudržel a prohrál 1:2 doma s Nýrskem. Z posledního místa tabulky spadl do I. A třídy.

Na archivním snímku zápas Vejprnice - Baník Stříbro 5:0, 20. dubna 2024. | Foto: Deník/Martin Švec

"Kluci přistoupili k poslednímu zápasu zodpovědně. V první půli jsme byli lepším týmem, což vyústilo v naše vedení. První poločas byl opravdu dobrý, dostupovali jsme protihráče, soupeři jsme nedávali prostor k ničemu. Marek Vyšín po krásné kombinaci s Viktorem Gontkovičem zkušeně proměnil samostatný únik. Druhý poločas už tak kvalitní nebyl, terén byl těžký kvůli vedru. Inkasovali jsme z pokutového kopu po zbytečném faulu. Nýrsko se zlepšilo a my jsme po obdržené brance jakoby nebyli na hřišti a inkasovali jsme podruhé. Na konci utkání jsme soupeře zatlačili, ale gól to nepřineslo. Myslím si, že zápasu by slušela remíza," řekl trenér Baníku Stříbro Jindřich Jareš.

Ten usedl na lavičku Stříbra v zimě, ale u Baníku končí. "Končí i můj asistent Erich Hruška. Nevím, kdo bude novým trenérem," uvedl Jareš.

Podle něj většina kádru zůstane a bude hrát I. A třídu. "Končí Venca Světlík, Martin Pejřimovský a Honza Vacín," vyjmenoval.

