„Soupeř přepnul na vyšší level. My jsme nezachytili už začátek druhého poločasu a během čtyř minut jsme inkasovali dva góly. Lhota ukázala, že je velmi silná. Naše hra se zlepšuje, ale vzadu stále děláme velké chyby a soupeři je nekompromisně trestají,“ povzdechl si trenér Stříbra Lukáš Pleško.

Proč je obrana tak prostupná?

Těžko říct, jestli se na ní podepsala dlouhá covidová pauza. Nicméně dělá chyby, které dříve nedělala. Snažíme se trénovat, vysvětlovat to klukům, zavedli jsme i video, aby se viděli, tak snad už to bude lepší.

Minulé kolo v Holýšově jste srovnali z 0:2 na 2:2, ale prohráli jste 2:3. Se Lhotou jste vedli 2:1, ale ve druhé půli vám vstřelila čtyři góly. Je ubíjející, když v takových zápasech nebodujete?

Pro kluky to ubíjející je, ale pořád jim opakuji, že když budou poctivě trénovat a tvrdě na sobě pracovat, tak se to zlomí. Zatím se to nedaří, ale musíme vydržet. Fotbal někdy bývá krutý. Myslím si, že jsme byli o trochu lepší než Holýšov. Proti Lhotě jsme byli lepší jen první půli, ale po přestávce soupeř ukázal sílu a zaslouženě vyhrál.

Neměli byste na dva vstřelené góly alespoň remizovat?

Pokud by kluci byli profíci, tak asi řeknu, že ano. Ale hrajeme amatérský fotbal. Mně se vysoké výsledky líbí, ale zatím jsou v náš neprospěch.

V posledních dvou kolech jste měli na lavičce náhradníků pouze čtyři, respektive pět hráčů.

Máme zraněné, kluci si dobírají dovolenou a byla tam svatba, takže všechno se tak najednou sešlo. Pouze jednou jsme byli kompletní.

Proč jste se Lhotou nezkusil vystřídat více než dva hráče?

Nikdo se nezranil a ani nepodal vyloženě špatný výkon. Navíc si myslím, že lavička náhradníků ještě asi nemá takovou sílu jako základní jedenáctka. Maximálně jeden nebo dva kluci, ale ostatní musí ještě hodně trénovat, aby měli větší šanci dostat se na hřiště. Objektivně to takto musím říct.

V sobotu od 16 hodin hrajete doma s pátým Chotíkovem.

S ním jsme hráli v přípravě a přesvědčili jsme se, že mají zkušené kluky, kteří umí hrát s míčem, dobře napadají. Čeká nás opět hodně těžký soupeř.