Je to tady, konečně. Již ve středu večer se od 18 hodin na hřišti plzeňského Slovanu uskuteční finále letošního ročníku Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS). V něm proti sobě nastoupí fotbalisté Tachova a Kralovic. Zároveň půjde o reprízu loňského finále, ve kterém byl překvapivě úspěšnější tým ze severu Plzeňska, jenž po remíze 1:1 uspěl v maratonském penaltovém rozstřelu 14:13.

FK Tachov (modří) vs. Sokol Kralovice, archivní snímek.

„My posledních čtrnáct dní všechno směřujeme ke středečnímu finále Poháru PKFS. I proto jsme o víkendu ve Vejprnicích šetřili šest hráčů, kteří mají různé šrámy a ve středu by měli být k dispozici,“ poznamenal tachovský kouč Jaroslav Pták, jenž s týmem předčasně a naprosto zaslouženě vyhrál krajský přebor, vybojoval si právo postupu mezi divizní smetánku, ale chce ještě ovládnout krajský pohár. „Je to náš další velký cíl. Chceme pohár vyhrát a máme velkou motivaci,“ poukázal ostřílený kouč fotbalového Tachova na loňskou porážku s Kralovicemi, ale i možný zisk tzv. double v letošní sezoně.

Sám ale ví, že jeho tým nečekaná lehká záležitost. V pohárových mačích se většinou veškeré predikce a papírové předpoklady mažou. „Uvědomujeme si, že to proti Kralovicím nebude jednoduché. Soupeř bude opět pravděpodobně poctivě bránit a spoléhat na standardky, já ale svému týmu bezmezně věřím. Těšíme se i na atmosféru, vloni byli diváci Kralovic úžasní, a tak doufám, že ve středu to bude podobné, ne-li lepší,“ přeje si Jaroslav pták.

„Doufám, že si to všichni užijeme a přeji si, aby vyhrál fotbal a lepší tým. A také, aby si to užili všichni aktéři a přítomní diváci. Řídit to budou mladí a šikovní rozhodčí, i na to se těšíme,“ doplnil trenér.

Cesta do finále Poháru PKFS – FK Tachov

2. kolo: Tatran Chodov – FK Tachov 0:6 (0:3, 22. a 36. Lanfranchi, 17. Kořínek, 65. Braun, 78. Nieves, 81. Mráz), 3. kolo: Keramika Chlumčany – FK Tachov 2:3 (2:3, 28. a 38. Štolle – 22. Mráz, 25. Kapolka, 32. Hudec), čtvrtfinále: FK Tachov – TJ Měcholupy 4:2 (3:1, 21., 24. a 45. Sláma, 70. Viterna – 36. Bečka, 56. Kaas), semifinále: FK Tachov – Slavia Vejprnice 2:1 (1:1, 32. a 69. Kořínek – 4. Kouřil).

Cesta do finále Poháru PKFS – Sokol Kralovice

2. kolo: Bohemia Kaznějov – TJ Sokol Kralovice 2:4 (2:2, 30. Anh, 40. Jakub Vondráček – 65. a 70. D. Sládek, 2. Řenč, 4. Běláč), 3. kolo: TJ Sokol Kralovice – TJ Sokol Blovice 4:1 (3:1, 1. D. Sládek, 12. Berbr, 40. Vlk, 75. Lavička – 36. Vokurka), čtvrtfinále: TJ Sokol Kralovice – TJ Sokol Radnice 1:1 (4:3 PK, 0:0, 52. Pánek – 46. Huttr), semifinále: TJ Sokol Kralovice – SK Smíchov Plzeň 4:1 (1:0, 32. Jakub Kulhánek, 48. kříž, 59. Gažák, 64. D. Sládek – 78. Marek).

