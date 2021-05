Květen 1961. To je datum, které má v rodném listě zapsáno Tělovýchovná jednota Hraničář Částkov.

Za úvodními čtyřmi dekádami její činnosti jsme se ohlédli se členem vedení TJ Jaroslavem Dvořákem minulý týden. Zbývající dvě desítky let až do současnosti si přiblížíme nyní.

2001-2011:

Boom mladých pušek

Na přelomu milénia se Hraničář Částkov postupně vymaňoval z krize. Fotbalové mužstvo zastavilo pád soutěžemi a po ročním působení ve III .třídě se v roce 2001 vrátilo zpátky do okresního přeboru. Znovu bylo vzkříšeno B-mužstvo dospělých a zařazeno do IV. třídy.

Valná hromada oddílu v roce 2001 zvolila nového předsedu, kterým se stal syn spoluzakladatele TJ Jaroslav Dvořák mladší. „Rozvinuli jsme velmi úzkou spolupráci s Obcí Částkov, v té době vedenou starostkou Marií Dohanyozsovou. Obec zažádala o dotaci na kompletní rekonstrukci kabin a byla úspěšná. V letech 2002 a 2003 tak proběhla rekonstrukce za více než jeden milion korun. Velkou část z této sumy se podařilo ušetřit díky pracím, které si fotbalisté provedli sami zadarmo,“ vzpomíná tehdejší první muž částkovského fotbalu.

Oddílu se v té době velmi dobře dařilo získávat finanční prostředky na činnost a stabilizoval svoji ekonomickou situaci. K intenzivní práci v pozici trenéra se vrátil Peter Cehlárik. Tentokrát u nově založeného družstva dorostu. A opět úspěšně. Nejen, že se mu podařilo dát dohromady potřebný počet mladých hráčů, ale týmu se dařilo i po sportovní stránce. Dokonce si částkovský dorost zkusil jednu sezonu v krajské soutěži.

A mládežnický boom tehdy v Částkově doslova explodoval. „Založili jsme skoro po dvaceti letech družstvo žáků, které mělo i historicky nejvyšší procento místních hráčů přímo z Částkova. Díky trenéru žákovského družstva Václavu Pospíšilovi se také konaly na hřišti v Maršových Chodech tři ročníky velkolepého letního dvoudenního turnaje žáků za účasti šestnácti celků,“ připomíná zlaté časy mládežnické kopané v Částkově Jaroslav Dvořák.

Ale nic netrvá věčně… Po pěti sezonách zájem dětí upadl a nedařilo se tým doplňovat. Poté odešel i trenér a družstvo se v roce 2006 muselo zrušit.

A-tým mužů se na začátku uvedeného desetiletí potýkal s problémem udržet se v okresním přeboru a každoročně bojoval jen o záchranu. Velmi často se u něj měnili trenéři. V roce 2006 se však do mužstva vrátilo několik odchovanců, kteří odešli v žákovském věku do oddílů vyšších soutěží. Kvalita kádru se citelně zvýšila a došlo i k jeho doplnění odchovanci z dorostu. Hraničář od té doby až do současnosti atakuje každoročně čelo tabulky nej-vyšší okresní soutěže. Klubovému béčku se navíc podařilo postoupit do III. třídy.

V mateřské tělovýchovné jednotě stále ve zmíněné dekádě působila i obě družstva stolního tenisu pod vedením Miloslava Matějoviče. Pohybovala se stabilně na špičce obou okresních soutěží. Své zápasy částkovští ´pingpongáři´ od začátku své existence hráli v kulturním domě v Maršových Chodech i díky pochopení a vstřícnosti Obce Částkov.

„Oddílu se také dařilo pořádat každoročně tři nebo čtyři kulturní akce, ať už hudební zábavy nebo ples Hraničáře. V roce 2004 jsme dokonce zorganizovali za pomoci obce oslavy k výročí založení Maršových Chodů,“ dodává mladší z rodu ´hraničářských´ Dvořáků.

V úvodním desetiletí současného století patřili k oporám Hraničáře Částkov fotbalisté Milan Hrabovský, Josef Kořínek mladší, Petr Jakubec, Petr Hrabovský, Juraj Fabo, Miroslav Veleta, Petr Havránek a z mladších Jan Zavacki, Václav Červinka, Tomáš Kopecký, Pavel Lebeda mladší, Jan Neuman, Miroslav Špelina a další.

2011-2021:

Doba završená covidem

Hraničář Částkov v poslední desetiletce zažil nejúspěšnější období, když se áčko mužů na dvě sezony objevilo i v oblastní I.B třídě.

Naopak béčko si libovalo v jo-jo efektu na pomezí okresního ´pralesa´… Jednou hrálo spodek III. třídy, další rok pak zase postoupilo bez problémů ze IV. třídy zpět.

Valná hromada oddílu v roce 2012 zvolila opět nového předsedu. Stal se jím Milan Maczko. Nadále se spolupracovalo s Obcí Částkov, která údržbu areálu podporovala. „Díky stávajícím členům a v posledních letech hlavně díky bývalému vynikajícímu stoperovi a dnes správci fotbalového areálu Fandovi Zpěvákovi je hrací plocha jednou z nejlepších na tachovském okrese. Proběhlo i pár malých rekonstrukcí v kabinách. Oddílu se nadále daří získávat finanční prostředky na činnost a díky výkonnému výboru udržuje stabilní ekonomickou situaci. Tomu samozřejmě napomáhají sponzoři MCH Angus Maršovy Chody, Technicplast Tachov, bývalá společnost Agročas Částkov, Autodoprava Kořínek a další. Na pozici trenéra během tohoto období působili Josef Mišoň, Pavel Sňozík, Roman Dvořák a i díky jim bylo toto období nezapomenutelné. Na jejich práci nyní výborně navazuje stávající hrající trenér Pavel Hobza,“ rekapituluje Jaroslav Dvořák a pokračuje ve vzpomínkách, teď už ne tak dávných: „Je to perioda, která zažila dvě party lidí. Ať ze začátku okolo legendárního Jardy Bočka, který během svého působení dokázal nastřílet soupeřům neuvěřitelných 210 gólů za A družstvo, tak potom i Míry Velety, Aleše Herouta a dalších. Druhá parta, která se dohromady dávala delší dobu, se zde baví fotbalem a snad bude dělat fotbalovou radost ještě pár let. Bohužel poslední rok, co jsme se mohli bavit jejich hrou, nám přišla do cesty neočekávaná pandemická situace. Snad se to brzy vrátí do normálu a opět nás parta kolem Pavky Hobzy a jeho asistenta Jirky Nekoly bude bavit a budeme o nich psát v dalším ohlédnutí za období 2021-2031,“ usmívá se.

Období posledních deseti let také ukazuje, jací v Hraničáři vyrostli velikáni a věčně hrající srdcaři, kteří v něm začínají už čtvrtou dekádu. Například Pavel Gajdoš, Petr Jakubec či Milan Hrabovský.

A- mužstvo mužů se povětšinu tohoto období drželo v popředí tabulky okresního přeboru, kromě již zmíněných dvou let, kdy působilo v I.B třídě. Po sestupu byl první půlrok velkou ostudou bez výhry, ale naštěstí mužstvo dokázalo znovu zabrat a dostat se opět na výsluní tam, kam Hraničář Částkov patří. „Určitě musíme zmínit, že současný velmi kvalitní tým tvoří zkušení matadoři Lukáš Bydžovský, bratři Kamil Pták a Honza Pták, což jsou synové současného trenéra áčka FK Tachov Jaroslava Ptáka, kapitán týmu Tomáš Hutta, bratři Petr a Pavel Kaše, David Štípek, Michal Machač, Pavel Kahun, Martin Pažontka, Jarda Žemlička, Jarda Říha a mladíci Adam Eidelpes, Vašek Pešek a Petr Zušťák,“ vypočítává Dvořák.

B-mužstvu se dařilo i nedařilo zároveň, jeden rok sestupovalo a další zase postupovalo, ale nyní už hraje několik let nejnižší IV. třídu a parta kolem Ondřeje Cízla, Michala Špačka a Lumíra Morgensteina se fotbalem baví a v případě potřeby pomáhá kolegům z áčka.

Poslední dvě sezony se ze známých ´koronavirových´ důvodů nepodařilo dohrát a byly předčasně ukončeny. V okresním přeboru v době stopky áčko vedlo tabulku a v nejnižší okresní IV. třídě bylo béčko šesté.

A protože tradice by se měly dodržovat, tak v oddíle stále působí i dvě družstva stolního tenisu, založená již v roce 1971 Jindřichem Soukupem, Ladislavem Piskáčkem, Ladislavem Venclíkem, Vojtěchem Müllerem a Janem Podmajerským.

Za půlstoletí svého působení ale prošla oddílem daleko větší řada dalších sportovců jako jsou Pavel Lebeda, Miroslav Diviš, Miroslav Matějovič, Martin Venclík, Josef Venclík, Ladislav Pfeifer, Miroslav Bašta, Bohumil Bíšek, Zdeněk Čtvrtečka a další.

Zázemí mají stolní tenisté od samého počátku v kulturním sále v Maršových Chodech a sS výjimkou sezony 2019/20, kdy se A-tým stolních tenistů probojoval do krajského přeboru, se zde vždy hrál okresní přebor.

Aktuálně má pingpongový oddíl patnáct členů a účastní se obou okresních soutěží.

Oddíl stolního tenisu také pořádá oblíbené velikonoční turnaje, kterých se účastní řada výborných okresních i krajských hráčů.

Další až do doby, než to razantně přerušila opatření vlády proti covidu-19, dodržovanou tradicí bylo každoroční pořádání kulturních akcí, většinou zábav a plesů, za velké podpory Hostince u Hřiště, respektive jeho provozovatelů Karla a Lenky Davídkových. Bohužel, letošní velký slavnostní ples Hraničáře už nebylo možné zorganizovat.

„V posledních deseti letech nás však nepotkaly jenom samé příjemné zprávy, ale i ty smutné. Nedávno nás opustil jeden ze zakladatelů a věčně motivujících členů Míla Kořínek. Rok předtím tragicky zahynul fotbalista, nejmladší z bratrů Hrabovských Roman. Již dříve odešli do sportovního nebe i jedni ze zakladatelů a tvůrců historie Hraničáře Jaroslav Dvořák starší, Bohouš Kořínek a Vojta Müller,“ připomíná Jaroslav Dvořák mladší.

Kvůli malému zájmu mezi fotbalovými sezonami v letní přestávce se už ukončilo organizování turnaje v malé kopané a zdá se, že k tomu směřuje i zrušení velkého letního turnaje Memoriál Bratří Kořínků, který také ztrácí na zájmu fotbalistů. Ale vedení Hraničáře Částkov se podle svých slov určitě jen tak lehce nevzdá a tradici se pokusí udržet. Doufejme, je na co navazovat!