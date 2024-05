"Kluci se nepohodli. Začali si nadávat, pak do sebe strčili a ještě padla nějaká ta pěstička do ramene, ale potom naštěstí minuli hlavu," popsal trenér Zetoru Tisová Michal Foltas.

Rozbuškou byla neochota gólmana Karmazina rozehrát balon. "Roman Umanskyi je hrozně akční, neustále by chtěl balon, chtěl by hrát a hrát. Takže řval na gólmana pojď pojď, ale brankář odmítl rychle rozehrát, protože na zemi ležel náš stoper. Začali se hádat a strkat, jeden strčil druhého do hrudníku a ten mu to vrátil pěstí do ramene. A pak už byli v sobě. Ale spoluhráči je rychle zastavili. Rozhodčí jim dal červenou kartu. Roman byl po zbytek zápasu skleslý a omlouval se," uvedl Foltas.

Podle něj se oba vzájemně omluvili a omluvili se i týmu. "Teď hrajeme ve Stříbře s béčkem, kde asi budeme v deseti lidech, protože oba hráči dostali dvouzápasový trest," řekl trenér Tisové.

Zápas proti Chodové Plané dochytal obránce Martin Burian, který v žácích chytal.

"Tenhle konflikt byl ojedinělý. Nic takového se ještě nestalo. Vztahy mezi hráči jsou perfektní," ubezpečil Michal Foltas.

