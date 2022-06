Nejčastěji skóroval pravou nohou. Jelikož nastřílel tolik gólů, netroufl si označit ten nejdůležitější. "Spousta jich byla důležitých. Většinu branek jsem střílel z penalt, protože skoro každý zápas jsme je kopali. Kluci chtěli, abych překonal ten rekord, takže jsem je kopal já. Jednou jsem se mýlil v Boru, kde mě načapal brankář Petrželka, který věděl, kam to kopu," uvedl ostrostřelec.

Chci překonat gólový rekord Papouška, přeje si kanonýr Bydžovský

Sedmačtyřicet branek je jeho osobním rekordem. "Po covidové přestávce jsem měl velkou chuť do fotbalu," vysvětlil příčinu své střelecké potence.

Částkov vyhrál okresní přebor, ale postup do I. B třídy přenechává druhému Boru. "Asi skončí tři kluci a momentálně není kde brát hráče, proto jsme postup nechali Boru," tvrdil Bydžovský.

Jako rozený kanonýr má na stole nabídky z klubů na Tachovsku. Ozval se Bor a zájem má i Dlouhý Újezd, který postoupil do I. A třídy. "Rozmýšlím se. Věřím, že se ještě ozve Tachov. Zatím to ale nechávám být, protože pojedu na dovolenou, kde si to nechám projít hlavou. Manželka nastupuje do práce, máme tři děti, do toho tréninky, takže by to nebyl žádný med," zamyslel se Lukáš Bydžovský.