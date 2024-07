Podle něj v klubu nesli sestup z I. B třídy hodně nelibě. „Záchrana nám utekla asi o tři body. Mým cílem a přáním je, abychom vykopali I. B třídu už následující sezonu. Bude to ale strašně těžké, protože okresní přebor má kvalitu. Zkusíme se o to poprat,“ řekl Pavlíček.

„Oslovil mě člen klubového výboru a hráč Marek Danko, který dělá pro fotbal maximum, navíc je to můj dobrý kamarád. Díky vztahům s Markem a okolnostem ohledně sestupu jsem nabídku přijal,“ vysvětlil Aleš Pavlíček, který hraje i za B tým Plané.

Za konkurenty v boji o postup považuje béčko Tachova, Kostelec nebo Tisovou. „V Tachově jsem začínal, takže vím, jak to tam mají nastavené a že by chtěli postoupit. Kostelec bude ambiciózní, hodně pro něj dělá výborný fotbalista Míra Zámeček. Svoji kvalitu má i Tisová,“ vyjmenoval 46letý trenér.

Působení u A týmu Plané bere jako výzvu, nikoli jako formu tlaku na úspěch. „Jsem zvědav, jak to ustojím. Ale není mně lhostejný chod plánského fotbalu. Myslím si, že Planá do krajských soutěží určitě patří,“ konstatoval Aleš Pavlíček.

Pokud jde o kompetence s trenérem Kopčou, tak Pavlíček mu bude podle potřeby nápomocný. „Hlavní slovo bude mít Jirka,“ ví asistent.

Letní příprava začne fotbalistům Plané 23. července. „Jelikož jsou dovolené, tak budeme trénovat s dorostem. Máme spoustu nadějných dorostenců, kteří za áčko a béčko už hráli. Opravdu šikovní kluci jsou Matěj Trávníček, Ríša Hadač, Víťa Zajíček, Marek Suchý, Radek Kulhánek,“ prohlásil s tím, že další posily jsou v jednání, ale jména budou zveřejněna až po úspěšném dotažení do konce.

Kvůli pracovním povinnostem nebude pokračovat Adam Alexa, dorostenci Marek Rohlíček a Antonín Šatra odcházejí do Křimic a gólman Radek Švarcbek má namířeno do Tachova po 16 letech v Plané. „Hraje tam jeho syn, takže by si chtěli zahrát spolu,“ upozornil Pavlíček.

Sezonu u plánského dorostu hodnotí pozitivně. „S trenérem Ondrou Suchým a asistentem Janem Skalákem byla výborná spolupráce. Dorost má super partu a byla radost ho trénovat. U dorostu úplně nekončím, protože když trenéři budou mít v práci odpolední, budu je zaskakovat,“ prozradil s tím, že jeho manželka Lenka bude vedoucí družstva, který hraje krajskou soutěž staršího dorostu.

"Dorost má dvě posily - Petr Putera přichází z Velké Hleďsebe a Angel Kamberov ze Studánky," pravil Aleš Pavlíček.