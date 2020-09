„Ze začátku jsem fotbal vůbec hrát nechtěl. Všechno se ale změnilo ve chvíli, kdy jsem viděl svého staršího bratra na hřišti. Začalo se mi to líbit, a tak jsme si chodili kopat spolu,“ ohlíží se Landrgott zpátky do minulosti. „Ale na tom, že hraji fotbal, má podíl také můj táta, který mi předal nejvíce zkušenosti,“ nezapomněl opomenout.

Petře, prozraďte nám, jaký je váš oblíbený hráč? Předpokládám, že vzhledem k vašemu postu na hřišti to bude asi nějaký brankář…

Hodně se inspiruji stylem, který má Marc-André ter Stegen. Takže asi on. Ale snažím se koukat i na ostatní gólmany a vždy se chci přiučit něco nového.

A co oblíbený klub?

Od malička jsem hrdý sparťan a blaugranas (fanoušek Barcelony – pozn. autora).

I když je vám teprve 19 let, fotbal hrajete už dost dlouho. Máte nějaký zážitek z tohoto sportu, na který často rád vzpomínáte?

Největším zážitkem je pro mě to, že jsem si zachytal proti týmům, jako je Manchester United, Bayern Mnichov, FC Porto, Zenit Petrohrad a další…

Jaký je váš největší fotbalový úspěch? Povídejte…

Úspěchů by bylo asi víc, ale pokud bych měl vybrat vážně jenom ten největší, tak to bude určitě pozvánka do mládežnické reprezentace na turnaj do Nizozemska.

Proč jste se vlastně vrátil zpátky do Tachova?

Tachov je můj mateřský klub a po tom všem, co se tady v posledních letech stalo, jsem moc rád, že můžu být na začátku něčeho nového.

Máte pravdu. Něco nové skutečně začíná. Po čtyřech kolech áčkové skupiny I. B třídy jste stoprocentní. Jaké jsou vlastně ambice týmu a cíle pro letošní sezonu?

Určitě máme jen ty nejvyšší cíle. Všichni chceme společně vrátit fotbal v Tachově tam, kam patří.

Ve 3. kole letošní sezony jste vyhráli na půdě Krchleb vysoko 7:1. Vy jste se dokonce jako brankář zapsal do střelecké listiny, když jste v 57. minutě proměnil pokutový kop. Jak vlastně vznikla situace, že jste šel kopat penaltu? Chtěl jste napodobit slávistu Koláře, šlo o sázku nebo o něco jiného?

Ne ne, sázka to nebyla. Jenom jsem chtěl podpořit to, že i gólmani mohou zahrávat penalty. Hned po jejím odpískání jsem si o ni sám řekl. Věřil jsem si a chtěl bych zpětně poděkovat celému týmu a trenérovi, že mě k ní pustili. Doufám, že se v sezoně ještě k nějaké dostanu (směje se).

Otázka na závěr. I fotbalista si potřebuje od svého koníčku někdy odpočinout. Jak nejraději trávíte volný čas?

Jelikož se věnuji i futsalu, tak volného času moc není. Ale když už se nějaký najde, snažím se ho trávit s nejbližšími lidmi, co okolo mě jsou.

Petr Landrgott

Věk: 19 let. Klub: FK Tachov. Post: Brankář. Výška: 182 cm. Hráčská kariéra: Tachov – Viktoria Plzeň – Baník Sokolov – SK Petřín Plzeň – Tachov. Přezdívka: Gott, Goťák. Vzdělání: Stále aktivní student na Vyšší odborné škole zdravotnické (obor nutriční terapeut). Motto: Per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám). Sourozenci: bratr Tomáš – od malička hrál fotbal, ale pak přešel na futsal, ve kterém se dostal až do juniorské reprezentace a pár zápasů odchytal také v první lize.