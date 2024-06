"Několikrát jsem se pozastavoval nad tím, že by tabulku střelců měl vyhrát někdo mladší. Jde o to hodně pracovat, posilovat, běhat, držet životosprávu, relaxovat, ale hlavně, aby se vyhýbala zranění," řekl Lukáš Čížek.

Poprvé zažil, že by jedno mužstvo dalo v utkání dvacet gólů. "Kluků z Chodského Újezda mi bylo líto, protože si to nezasloužili. Poděkoval jsem jim, že to dohráli se zdviženou hlavou a snažili se, protože ty týmy to většinou zabalí. Je to zvláštní, protože jsme hráli ve stejné sestavě jako v Tisové, navíc byl pouze Lukáš Hudec, ale tam jsme prohráli 1:6. Rozhodla výhoda domácího hřiště, všechno si sedlo, do čeho jsme kopli, tak napadalo do brány," uvedl střelec Tachova B.