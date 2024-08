"Případná restrukturalizace soutěží se okresu dotkne minimálně - pouhou změnou názvu soutěží. Pokud se budou některé vyšší soutěže rušit, může se stát, že z krajských soutěží sestoupí do okresu více družstev, pak by došlo k pohybu družstev i v okresních soutěžích," řekl Přibyl.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího?

Není to žádná hitparáda. Přibylo nám sice několik mladých začínajích rozhodčích, ale dost je však těch, kteří začnou a za dva až tři měsíce skončí.

Jaký je váš názor na odmítání postupů? Měl by být postup povinný?

V amatérském fotbale na úrovni nižších okresních soutěží určitě ne. Řada mužstev má věkový průměr splňující parametry pro soutěže seniorů, chlapi si jdou zahrát "na žízeň" a nehoní se primárně za výsledky. Co se týká postupů z okresního přeboru do krajských soutěží, případně pak dále, tam je již třeba určitá hráčská kvalita, jenže je to zase o penězích na nákup hráčů, pokud klub nemá dostatek vlastních kvalitních fotbalistů. Takže je to víceméně o ambicích movitého majitele klubu nebo hlavního sponzora, kolik jsou ochotni do účasti ve vyšší soutěži investovat.

Daří se vymýtit hrubé fauly na soupeře a vulgarity na rozhodčí? Budou za ně padat tvrdší tresty?

Naše Disciplinární komise v tom má, myslím si, jasno. Za urážky rozhodčích padají tresty v rozmezí čtyř až šesti utkání, v případech vyhrožování i více. Za hrubé fauly nebo tělesné napadení padly tresty zastavení činnosti na sedm až deset mistrovských utkání. V roce 2022 padl trest na deset měsíců za zlomenou nohu. V tomto trendu bude disciplinární komise pokračovat, určitě se nechystá vyměknout.