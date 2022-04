„To ani náhodou,“ říká. Vždyť on byl v prvních dvou jarních kolech jediný Čech na zápisu. Až teď o víkendu proti béčku Chodského Újezda (6:2) se k němu přidal Ondřej Šebor.

Od tachovského okresního svazu má Tisová výjimku, protože v jednom týmu může jinak hrát podle soutěžního řádu jen pět cizinců.

Většina legionářů klubu z vesničky poblíž dálnice D5 pochází dokonce ze stejné vesnice poblíž Melitopolu v Záporožské oblasti na jižní Ukrajině. „A tam je zatím klid,“ vypráví Michal Foltas s tím, že má poměrně aktuální zprávy. „Někteří naši bývalí hráči se vrátili domů a žijí tam,“ dodává.

Ti současní samozřejmě soucítí s děním ve své domovině a snaží se pomáhat. „Posílali na Ukrajinu humanitární dodávku. Dávali dohromady potřebné věci, každý něčím přispěl,“ vypočítává šéf fotbalu v Tisové.

Ale pojďme zpátky k fotbalu, v němž se díky zahraničním hráčů Tisové daří, i když není na okrese zrovna oblíbeným soupeřem. „Třeba v prvním kole v Bernarticích to bylo pořád, ať kluci táhnou zpátky na Ukrajinu. Musí si toho hodně vyslechnout. Nechápu to, zvlášť v téhle době,“ lituje spoluhráče.

Ale ti dali na hřišti pádnou odpověď, zvítězili 5:2, přestože hráli od 65. minuty o desíti bez vyloučeného Volodymyra Samka. „Neudržel nervy na uzdě a něco sprostého řekl rozhodčímu,“ pokrčí rameny Foltas, ale jinak prý nejsou jeho spoluhráči nějak přehnaně horkokrevní.

„Hodně se to zklidnilo. Myslím si, že v naší soutěži je v tomhle ohledu řada horších týmů.“ Tisová jasně vyhrála i další dva zápasy – v Trpístech 7:0 a doma s rezervou Chodského Újezda 6:2.

V tabulce je třetí šest bodů za vedoucím Lomem, ale má dva zápasy k dobru. Troufla by si Tisová i na okresní přebor? „Ale jo, kluci chtějí postoupit,“ říká Michal Foltas, který už s Tisovou před čtyřmi lety okresní přebor jednou hrál. „Podzim byl vcelku dobrý, ale pak se to rozsypalo, bylo nás málo. Scházeli jsme se na zápasy v jedenácti, dvanácti lidech. Teď je to přece jen lepší,“ přidává.

A je to zásluha i cizinců. Proč na ně v Tisové sází?

Odpověď je prostá, místní fotbalisté zkrátka došli.

„Dřív to bylo tak, že tady hráli jen lidi, kteří v Tisové bydleli,“ vzpomíná Michal Foltas. On sám byl před čtyřmi lety u postupu Zetoru do okresního přeboru. To už tam hráli i první cizinci.

„Před sedmi lety sem přišli první tři Ukrajinci. Prvotně šli do Česka za lepší prací, ale měli zájem i o fotbal, a tak jsme je zlanařili, protože místní lidé nebyli,“ popisuje Foltas s tím, že ukrajinští legionáři hráli fotbal i doma na Ukrajině. „Ale podle toho, co popisují, tam měli šílené podmínky. Roztrhané sítě na brankách, tragická hřiště, převlékali se cestou na zápasy v autech,“ přibližuje.

To v Tisové hrají na zrekonstruovaném trávníku.

Dočkají se i lepší soutěže?

