V sobotu 10. dubna se konečně bude konat Volební valná hromada Okresního fotbalového svazu Tachov. Tomuto termínu předcházelo kvůli protikoronavirovým opatřením několikeré přeložení a nakonec i zásadní změna jednacího systému.

Sobotní ´schůze´ okresního vedení fotbalu se zástupci všech oddílů se sídlem v tachovském regionu totiž poprvé v historii proběhne online korespondenčním způsobem bez přímé osobní účasti delegátů na stejném místě.

Současné vedení okresního svazu tím vyhovělo obavám některých klubů, respektive jejich delegátů, z možnosti nakažení covidem v místnosti plné lidí. Tachov však není jediným místem, kde k novému systému přistoupili, neboť první a veskrze pozitivní zkušenosti už s ním načerpaly fotbalové svazy v některých okresech severních Čech.

Vzhledem k posouvání termínu valné hromady se vždy posunul i termín možností nominovat své kandidáty na post předsedy OFS i do výkonného výboru a revizní komise. Aktuálně byl posledním datem nominace pátek 2. dubna. Po něm čítá seznam nominovaných osob dvě jména na nového předsedu OFS Tachov, šest jmen do výkonného výboru (VV) včetně jeho místopředsedy a tři jména do revizní komise (RK) včetně jejího předsedy.

Návrhy na předsedu OFS:

Aleš Dokoupil (nar. 1973) – nominace od Dynama Studánka

Václav Přibyl (1960) – nominace od Sokola Černošín a Čechie Halže

Návrhy na členy VV OFS:

Josef Vladimír Blahuta (1959) – nominace od Sokola Bor

Aleš Dokoupil (1973) – nominace od Čechie Halže

Ludvík Jüthner (1969) – nominace od Sparty Dlouhý Újezd

Tomáš Koubek (1966) – nominace od Sokola Stráž

Zdeněk Kropáč (1969) – nominace od FK Tachov

Václav Zeman (1980) – nominace od Sparty Dlouhý Újezd

Návrhy na členy RK OFS:

Marcela Bláhová Blahutová (1988) – nominace od Sokola Bor

David Hanko (1981) – nominace od Slavoje Chodová Planá

Monika Heroutová (1989) – nominace od Čechie Halže

Znamená to , že v červnu 2019 zemřelého předsedu OFS Tachov Jiřího Dufku logicky oficiálně nahradí ve funkci předseda nový. Do VV OFS vedle stávajících členů nově kandidují Dokoupil, Kropáč a Zeman. Nové složení bude mít revizní komise, a pokud nebudou námitky, tak ji obsadí právě všichni tři navrhovaní kandidáti.