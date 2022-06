Radim Ebenhöh se díky svému střeleckému apetitu posunul do první desítky střelců okresního přeboru. Celkem dal 18 gólů a je na šestém místě tabulky kanonýrů.

Před třemi roky poskytl rozhovor webu fotbalunas.cz. „Nerad mluvím o sobě, ale vždy jsem byl spíše ten, který zápas odmaká, co jen to jde. Co se týče postu, tak mi nejvíc sedí pravá záloha, ale nevadí mi se postavit i na hrot,“ charakterizoval se Radim Ebenhöh, který s fotbalem začínal v šesti letech ve Stráži. „Pak jsem hrál ve starších žácích doma v Třemešné, následně jeden rok v dorostu v Bělé, poté tři v Horšovském Týně, vloni (2018) znovu ve Stráži a letos (2019) opět v Bělé,“ řekl fotbalista Třemešné, který fandí mnoha klubům v evropských ligách, ale v tuzemsku přeje Viktorii Plzeň.

Jaké má koníčky kromě fotbalu? "Když nad tím tak přemýšlím, tak snad jiné zájmy, netýkající se fotbalu, nemám," uzavřel rozhovor se serverem fotbalunas.cz Radim Ebenhöh.