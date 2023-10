Týden po třaskavém derby pražských S, kdy se zvlášť v závěru proměnil fotbalový trávník v nechutné bojiště, vyrazil reportér Deníku na okresní utkání žákovské kategorie, aby zjistil, jak je to s chováním aktérů a diváků na té nejnižší úrovni.

Z utkání mladších žáků mezi společným týmem Plané a Chodského Újezda proti Tachovu. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Na perfektně střiženém trávníku v Horní Jadruži na Tachovsku, jen pár kilometrů od hranic s Německem, se střetli v okresním přeboru mladší žáci FK Tachov s domácím výběrem, který byl složený z hráčů FK Planá a sousedního TJ Chodský Újezd.

Hrálo se v úplně jiné atmosféře, místo nenávisti vzájemná pomoc a hlavně velká dávka ohleduplnosti. „Bez faulu, nedělejte skluzy, Vždyť mu můžeš ublížit,“ nabádali trenéři svoje mladé svěřence. Když si rozhodčí, mimochodem laik, zrovna nebyl jistý, kdo má házet aut, ochotně poradili. Popravdě, nikoliv způsobem, který je často k vidění na ligových trávnících, že se o míč přihlásí i ten, kdo ho evidentně kopl do autu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Při diskusi s trenéry obou družstev po zápase se řeč samozřejmě stočila i na nedávné derby pražských S, které vyvrcholilo vzájemnou potyčkou obou kapitánů, sparťana Ladislava Krejčího a Jana Bořila ze Slavie.

„Naši kluci tohle moc nevnímají, chtějí si zahrát fotbal. Možná to viděli v televizi, ale tím to pro ně skončilo,“ říkal kouč domácího celku Antonín Turek. Tachovský Jan Viterna o chvilku později jen pokyvoval hlavou. „Někteří kluci už samozřejmě fandí svým týmům. Ale o tom, co se při derby stalo, nemluvili. Možná někde mezi sebou, ale před námi ne,“ souhlasil s kolegou trenér žáčků FK Tachov.

„Oni jsou to ještě takové čisté duše, z toho mám právě radost, že neřeší věci kolem,“ usmál se trenér spojeného týmu mladších žáků Plané a Chodského Újezda. „Nejdůležitější je to, aby děcka hrála fotbal,“ dodal muž, jenž se koučem stal, když reagoval na výzvu na Facebooku.

To jeho protějšek Jan Viterna je sám ještě aktivním hráčem a ne ledajakým, je kapitánem divizního mančaftu FK Tachov. Ale, že by byl pro kluky vzor, si nemyslí. „Ne, to ne. Někteří z nich možná ani neví, že jsme letos postoupili do divize,“ smál se.

Oba trenéři se shodli, že zájem mladých o fotbal je. Teď jen, aby se ho podařilo správně podchytit.

A jen tak pro pořádek, Tachov vyhrál na hřišti soupeře 6:0.

Co bylo také slyšet

Utkání mezi mladšími žáky FK Tachov a spojeným týmem Plané a Chodského Újezdu se hrálo v příjemné atmosféře, kolem „klandru“ stálo několik desítek fanoušků, Především z řad rodičů a dalších příbuzných. Žádné excesy, jen povzbuzování těch svých a to i navzdory tomu, že hosté z Tachova měli převahu. Do scénáře pohodového zápasu zapadaly i nejčastější pokyny trenérů: Bez faulu! Když jeden z Tachovských při souboji soupeři zul kopačky, vyzval ho kouč, aby zakopl balon.