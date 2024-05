31letý útočník skóroval na 1:0, 3:0 a 4:1. „Jelikož mi to tam poslední zápasy padá, tak bych řekl, že jsem střelec. Také minulou sezonu jsem dával dost gólů. Teď jsem se přesunul z postu střední zálohy do útoku, což mi pomohlo,“ vysvětlil Karmazin.

Daniel Karmazin má v tabulce střelců zatím deset gólů, do konce sezony by jich chtěl dát dvacet.

Odchovanec Berouna patří mezi nejslušnější fotbalisty okresního přeboru, protože ještě nedostal žlutou ani červenou kartu.

Do útoku se stěhoval po prvním jarním kole, v němž Halže prohrála s Chodským Újezdem 1:6. „Proto jsme od dalšího utkání udělali změny v sestavě a sedlo si to,“ řekl Karmazin.

„Odmala jsem spíše střední záložník, ale podle situace jsem hrál i na kraji zálohy,“ dodal.

Ve 31 letech má už ambice hrát maximálně I. B třídu. „Usadil jsem se v Halži. Řekl bych, že už je to moje domovina. A klub beru jako rodinné zázemí. Do Halže se vrátili někteří kluci, podařilo se nám postoupit a teď se snažíme usadit v okresním přeboru,“ uvedl Daniel Karmazin.

Nejvyšší soutěž dospělých hrál v krajském přeboru Středočeského kraje za Český Lev Union Beroun.

„S fotbalem jsem začínal v Berouně, odkud jsem šel do Loděnic, kde jsem chvíli hrál i I. A třídu za chlapy, což byla moje první sezona mezi dospělými. Pak jsem byl půlroku v Karlštejně, protože se chtěl zachránit v okresním přeboru,“ popisoval.

Z Karlštejna následovalo stěhování do Tachova, a tak začal hrát za Halži.

„Na rok jsem odešel do Německa, kde jsem hrál za TSV Bärnau. Poté jsem přestoupil do Plané, odtamtud do Chodové Plané a pak jsem se vrátil do Halže,“ vyjmenoval Daniel Karmazin.