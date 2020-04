Další týmy v pořadí fotbalového TaNet Okresního přeboru II. třídy Bor, Stříbro B, Kšice či Konstatntinovy Lázně se už přece jen dívaly na nejlepší trojici se značným odstupem. Jenže druhá polovina soutěžního ročníku 2019/20 v půlce března kvůli koronavirové stopce vůbec neodstartovala.

Částkovští fotbalisté tedy zatím stále zůstávají ´jen´ půlmistrem po snové podzimní jízdě, při které ve dvanácti zápasech ztratili pouhý bod remízou 3:3 v Boru a následnou výhrou na penalty. Lom na ně ztrácí šest bodů a Tachov osm. V boji o postup do oblastní I.B třídy by to jistě na jaře byla mezi tímto triem pořádná mela. Ale jak to bude v současné situaci zavřených hřišť a zákazu shromažďování osob dál?

Tachovský deník nejen na toto téma položil několik shodných otázek zástupcům všech tří klubů.

Dnes v prvním díle přinášíme odpovědi trenéra třetího týmu tabulky FK Tachov Jaroslava Ptáka, zítra předsedy Sokola Lom Aurela Ardeleanu a pozítří trenéra Hraničáře Částkov Pavla Hobzy ml.

Jak jste spokojený s podzimní částí okresního přeboru?

Protože jsem k týmu na podzim přišel až po šesti kolech rozehrané soutěže, tak to musím rozdělit na dvě odpovědi. Za klub a za sebe. Klub nemůže být vzhledem ke svému jménu a tradici s tabulkovým postavením po podzimu spokojený, přestože před touto sezonou přežil vlastně svůj vlastní sportovní i hráčský kolaps. Že ho obětaví ´srdcaři´ zachránili téměř před krachem, to klobouk dolů. Na začátku soutěže tým poztrácel nějaké body zrovna i s Lomem a Částkovem, ale to jsem v Tachově ještě nebyl a důvody vím jen z doslechu. Za sebe už ale spokojený být můžu, protože jsem svůj úkol splnil a po mém příchodu jsme už neztratili ani bod. Ke konci podzimu jsme hráli už i dobrý fotbal.

Proběhla zimní příprava podle představ?

Ne, s tou moc spokojený nejsem. Na trénincích bylo maximálně deset až dvanáct lidí a víc jich dohromady dát nešlo. Máme vinou odlivu hráčů po odhlášení z divize úzký kádr a i z něj řada kluků pracuje v Německu nebo v Česku na směny a byl to pro ně časový problém. Trénovali jsme jen dvakrát týdně, a to si samozřejmě také představuji jinak. Spokojený jsem jen s tím, že nás prověřili silní soupeři z o poznání vyšších soutěží a herně i výsledkově to s nimi byla trochu houpačka právě podle složení našeho kádru.

Co nového jste chystali na jaro (např. změny v kádru) a měli jste před sebou cíl postupu do I.B třídy?

Postup byl samozřejmě naším jasným cílem a s tím mělo přijít i značné posílení kádru. Už jsem na jaře chtěl připravovat tým pro I.B třídu. Chtěli jsme angažovat třeba tři hráče z Dynama Studánka, ale její vedení nám vůbec nevyšlo vstříc a nepustilo nám ani jednoho z nich. To mne velmi zklamalo, protože si ve Studánce neuvědomují, že nejde jen o náš klub, ale fotbalově o celý region. Tachovsko potřebuje mít jeden klub zase co nejdříve co nejvýše, aby mohl na odpovídající úrovni pokračovat rozvoj mládežnických talentů a i nejlepší dospělí hráči měli kde hrát ve svém regionu a nemuseli odcházet jinam. A to by se svým zázemím měl být právě klub z okresního města. Nemusíme pro příklad, jak to může fungovat, chodit daleko, stačí se podívat k sousedům do Domažlic. Naopak nám ale vyšla vstříc Sparta Dlouhý Újezd, která také jako Studánka hraje I.B třídu. Tam jsme měli zájem o Martina Dvořáka, kterého jsem vedl už v žácích, Vaška Zemana a ještě jednoho hráče, kteří by nám velmi zkvalitnili tým. Kvůli nastalé situaci jsme to zatím ale nemohli dotáhnout do konce. Mrzí mne ale hlavně, že nevyšel Honza Viterna. Chce hrát za nás, a protože jsem vůbec nepředpokládal, že by ho Studánka i proti jeho vůli neuvolnila, tak i na konec přípravy za Tachov jeden zápas odehrál. Bohužel, vzájemné vztahy se Studánkou se během zimní přestávky velice ochladily.

Jak se připravují hráči, když nemají tréninky ani zápasy?

Dostali ode mne individuální plány hned, jak se uzavřela sportoviště. Měli by podle nich trénovat sami, ale na rovinu říkám, že je nijak nekontroluji a nehlídám. Jsou dospělí, tak se rozhodují sami. Hlavně je teď i spousta důležitějších věcí než fotbal. Zdraví, rodina…

Chcete, aby se sezona nějakou formou dohrála, nebo se má raději anulovat a soustředili byste se až na tu další?

Tak já bych hrozně moc chtěl, aby se sezona dohrála, hlavně proto, že bychom měli Částkov i Lom doma a máme jim za podzim co vracet (smích). A chtěl bych si proti Částkovu zahrát i proto, že tam je spousta kluků, které jsem trénoval v dorostu a mám tam i dva své syny. Nevím, jestli bychom ho v tabulce na jaře dokázali dotáhnout, ale na Lom bychom si věřili a z druhého místa by se postupovalo, protože Částkov do I.B třídy jít nechce. No, ale nezáleží to na nás, a jak to tak vypadá, tak se asi nakonec celá sezona bohužel anuluje.

Co současná situace může znamenat pro váš klub do budoucna?

Když by se sezona nedohrála, tak by to pro FK Tachov znamenalo hodně negativního. Máme na léto předjednané přestupy šesti hráčů z vyšších soutěží, kteří by k nám šli, ale na rovinu říkají, že níž než do I.B třídy ne. Je to pochopitelné, že nikdo nebude chtít po ČFL nebo divizi hrát okres. Pokud bychom museli ještě další rok čekat, tak je to velká čára přes rozpočet a už by se to nemuselo realizovat. I když všichni jsou to srdcaři a chtějí nám pomoct.

Podzimní výsledky FK Tachov v TaNet okresním přeboru II. třídy:

Tachov – Stříbro B 5:2 (3:0)

Částkov – Tachov 5:3 (4:0)

Tachov – Černošín 0:0 (0:0), PK 2:4

Přimda – Tachov 3:3 (0:3), PK 1:3

Tachov – Záchlumí 13:0 (8:0)

Lom – Tachov 2:0 (1:0)

Tachov – Stráž 6:0 (2:0)

Tachov – Kostelec 10:0 (3:0)

Bezdružice – Tachov 0:9 (0:6)

Tachov – Konstantinovy Lázně 5:0 (0:0)

Kšice – Tachov 0:5 (0:2)

Tachov – Bor 4:1 (2:1)

Střelci:

21 – Lukáš Čížek

11 – Patrik Sláma

9 – Pavel Kořínek

4 – Patrik Hána, Miroslav Zámeček

3 – David Beneš, Erik Čoka

2 – Vojtěch Mráz

1 – Tomáš Kabourek, Anh Le Quoc, Daniel Kotous, Zdeněk Sloup, Lukáš Tušl, Jaroslav Boček

Tabulka po podzimní části sezony 2019/20:

1. Částkov A 12 12 0 0 67:16 35

2. Lom 12 10 0 2 43:23 29

3. Tachov 12 9 0 3 63:13 27

4. Bor 12 6 0 6 48:26 20

5. Stříbro 12 7 0 5 33:24 20

6. Kšice 12 7 0 5 24:30 20

7. K. Lázně A 12 7 0 5 26:21 19

8. Stráž 12 6 0 6 21:34 16

9. Černošín 12 4 0 8 18:28 13

10. Kostelec 12 4 0 8 14:49 12

11. Záchlumí 12 3 0 9 15:40 11

12. Přimda 12 2 0 10 23:55 8

13. Bezdružice A 12 1 0 11 18:54 4