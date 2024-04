V sezoně 2018/19 přestoupil z FK Alfa a Omega Dnipro do Sokolu Bor a v následujícím soutěžním ročníku hrál za Tisovou. "Pak jsem dostal od trenéra Ptáka nabídku jít hrát do Tachov, kde jsem byl skoro tři roky. Druhou polovinu minulé sezony jsem byl v Německu a po postupu Tachova do divize jsem se vrátil," popsal Umanskyi.

Jenže v Tachově strávil jen půl sezony a chtěl se vrátit do Německa. "Ale nepodařilo se uskutečnit přestup, protože tuto sezonu jsem již třikrát přestupoval a počtvrté už to nešlo. Takže musím do léta zůstat v Tisové a pak odejdu do Německa. Jezdím tam na tréninky s týmem, ale nemohu tam hrát. Mužstvo hraje na výkonnostní úrovni české divize nebo krajského přeboru," uvedl 29letý fotbalista.

Pro návrat do Tisové se rozhodl kvůli časové tísni. "Neměl jsem tolik času na tréninky v Tachově a jezdit daleko na zápasy," prozradil Roman Umanskyi.

Jaký je rozdíl mezi divizí a okresním přeborem? "Obrovský v rychlosti. V divizi se hraje ve vysoké intenzitě nahoru dolů devadesát minut. V okresu je velká intenzita s dobrým týmem maximálně 20 až 25 minut a pak už na to nikdo nemá fyzicky. Takže cítíte, že máte spoustu času na zpracování balonu a přemýšlení," srovnal fotbalista Tisové.

S fotbalem začínal v jedenácti letech, předtím dělal karate. "Vybral jsem si fotbal, protože mě víc bavil," svěřil se Umanskyi.

Na Ukrajině hrál soutěž dospělých, kterou připodobnil českému krajskému přeboru.

