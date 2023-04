Čtyři góly v jednom zápase se mu už podařilo vstřelit. Nejvíce jich dal pět. Blažek vede tabulku střelců III. třídy s 26 brankami. "Nějaký cíl mám, ale nechám si raději pro sebe, kolik bych jich chtěl dát do konce sezony, abych nebyl o to více hlídaný," směje se Blažek, který s fotbalem začínal v šesti letech v Tachově.

"Tam jsem hrál do čtrnácti. Pak jsem přestoupil do Boru, kde jsem působil do svých 33 let. Během této doby jsem byl na hostování na Přimdě a v Dlouhém Újezdě. Nakonec jsem šel zkusit něco nového," vyjmenovává kanonýr Bernartic.

V Boru a v Přimdě hrál I. A třídu a s Dlouhým Újezdem i Borem I. B třídu.

Bernartice vedou tabulku III. třídy a jsou favoritem na postup do okresního přeboru. "Pořád je to strašně daleko, uvidíme, co bude na konci sezony," uzavírá Jiří Blažek.