Před příchodem do Brodu nad Tichou hrál stopera, ale v klubu na Tachovsku se posunul do středu zálohy. "Chtěl jsem to tak. Celý život jsem hrál vzadu, ale vždy mě to táhlo dopředu. Hraju nižší soutěž, tak by asi byla škoda, kdybych hrál stopera. Ve středu zálohy mám spíš ofenzivní úkoly, protože se mi nechce vracet," vysvětlil 39letý fotbalista.

Martin Marek stihl hattrick za poločas, pak se přesunul z útoku do zálohy

Lukáš Marek je druhým nejlepším střelcem IV. třídy. Ve statistice má 17 gólů a do konce sezony by chtěl vstřelit ještě tři branky, aby počet gólů zaokrouhlil na dvacet. Do konce sezony zbývají tři zápasy.

Brod nad Tichou je třetí, ale postoupit do III. třídy nechce. "Myslím si, že ambice na postup už nemáme. Věkové složení mužstva je kolem 38 let…," uvedl Marek.

V Brodu zakotvil i kvůli svým třem bratrům. "Asi pět let jsem hrál I. B třídu za Dlouhý Újezd, šest let jsem byl v Německu ve třech různých klubech," vyjmenoval některé ze svých fotbalových štací Lukáš Marek.