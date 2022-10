"Nejsem střelec, vždyť dva góly byly z penalty. Měl jsem spíš výjimečný víkend a chuť do fotbalu. Tři góly v jednom zápase se mi už povedlo dát, ale čtyři asi nikdy. Možná za dorost," říkal Karel Praizler.

Konstantinovým Lázním hodně pomohlo vyloučení Vilimce z Přimdy v 55. minutě za stavu 2:1. Praizler skóroval v rozmezí 74. a 89. minuty. V 86. minutě za stavu 7:1 byl vyloučen druhý fotbalista Přimdy. "Když to bylo 5:1, byl už soupeř odevzdaný, ani moc nehrál, vzdal to, a tak jsem měl větší prostor," vysvětlil Praizler.

Většinou hraje stopera, někdy defenzivního záložníka, ale před zápasem s Přimdou dostal důvěru na podhrotu. "Vpředu byl další veterán Pepa Nevařil, který dal tři góly. Měli jsme za úkol to rozběhat a dát góly, takže trenérova taktika vyšla. Jsem za to rád, protože raději hraji vpředu a snažím se dávat góly nebo na ně nahrávat," přiznal Karel Praizler, kterému bude za dva týdny 42 let.

S fotbalem začínal doma v Bezdružicích, v mládeži působil i v Tachově. Za muže hrál v Bezdružicích, v Konstantinových Lázních, odkud na deset let odešel hrát německou Kreisligu a Bezirksligu. "Z Německa jsem se vrátil do Lázní dohrát kariéru," uvedl Karel Praizler.

V tuzemsku si zahrál nejvýše I. B třídu za Konstantinovy Lázně.