"Naskočil jsem na půl hodiny. Áčko mělo velkou marodku, takže jsem nastoupil. Kluci už se uzdravují, tak ať hrají mladí. Už to není o mně, moje pomoc už není taková. Je potřeba, aby hráli mladí a zapracovávali se. Áčku se nedaří, ale v příští sezoně to může být jinak. Podívejte se na Mariánky, které byly vždy na sestup, ale teď jsou první," řekl Lukáš Čížek.

Jeho úlohou je být spíš mentorem mladíků v okresním přeboru, kde hraje Tachov B. "Snažím se usměrňovat mladé hráče, dohlížet na ně ze hřiště a posouvat je dál na tréninku i v zápase," vysvětlil.

Čížek je třetím nejlepším střelcem okresního přeboru. Do této soutěže se vrátil v dubnu tohoto roku z Dlouhého Újezda, který hrál I. A třídu, ale spadl do I. B třídy. "Nefungovalo to tam, měl jsem jiné představy třeba o tréninkové morálce. Ubíralo se to tam směrem, jakým jsem nechtěl a nebyl jsem na něj zvyklý, a proto jsem chtěl odejít. Tachov byla jasná volba, mohl jsem do Trstěnic a volali i z Mariánek," ohlédl se za letošním jarem.

Z Tachova přitom před lety odcházel kvůli nedorozumění s trenérem Jaroslavem Ptákem. Neshody jsou ale už pryč. "S trenérem Ptákem jsme si všechno vysvětlili, řekli co a jak. Byl mezi námi komunikační šum. Na jaře jsem hrál poháry za áčko, oslavil jsem s ním postup do divize. Takže všechno špatné mezi nám je už pryč," popsal Čížek.

KANONÝR DENÍKU: Čížek už zase střílí góly za Tachov

Hrál třetiligovou ČFL hrál v Tachově a v Unionu Cheb. V Tachově kopal i divizi a při své poslední misi v tomto klubu i okresní přebor. Hrával v Rozvadově a samozřejmé i v rodném Boru.

"Teď chceme s tachovským béčkem postoupit do I. B třídy, aby mladí kluci, odchovanci hráli důstojnou soutěž, někam se posouvali a nechodili nám pryč, i když moc možností nemají kromě Stříbra, Boru, Stráže, Plané nebo Újezda. Musí to mít nějaký koncept, béčko v okresním přeboru je na divizní klub málo," tvrdil Lukáš Čížek.