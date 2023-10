"V jednom zápase jsem dal i šest gólů, ale to bylo v dorostu v Tachově. V mužích nejvíce čtyři góly v okresním přeboru," řekl Tomáš Trejbal.

Na konci sezony by chtěl mít ve statistice dvacet vstřelených gólů. "Skóruju levou i pravou nohou a občas se trefím hlavou. Minulé i předminulé kolo jsem dával gól hlavou," uvedl kapitán fotbalistů Chodského Újezda.

Ačkoli jednou nastoupil v třetiligové ČFL a má zkušenosti z divize, střílet góly v okresním přeboru není podle Trejbala jednoduché. "Ale mám výborné spoluhráče. Takže když mně šance dobře připraví, už nebývá problém dát není. Když neproměním, je to moje chyba," prohlásil odchovanec tachovského fotbalu.

S fotbalem začínal ve čtyřech letech právě v Tachově. Za muže si zahrál divizi a krátce ČFL. "V Tachově to pak kvůli penězům zkrachovalo, spadlo se do okresu, odcházeli lidi a mě už to tam taky nebavilo, protože byla špatná parta. V Chodském Újezdě máme dobrou partu," tvrdil Trejbal.

Do Chodského Újezda přišel v době, kdy klub hrál I. A třídu. "Poté jsme spadli do I. B třídy. "Takže máme ambice postoupit zpět do I. B třídy," konstatoval Tomáš Trejbal.

Nestřílí jen góly, ale sbírá i červené karty. Během devíti zápasů má na kontě pět žlutých a tři červené karty.