V současnosti hraje útočníka, ale dříve nastupoval na kraji zálohy. "V útoku mně to vyhovuje. Jsem rychlý, tak mě chtěli vyzkoušet na hrotu a zatím to klape," prohlásil kanonýr.

Ve statistikách má zatím osm branek a do konce podzimní části by jich chtěl dát dvacet. "Dával jsem jich tak sedm za celou sezonu, ale teď jsem se rozjel. Není to poprvé, že vedu tabulku střelců soutěže. Už dříve jsem se na čele chvíli držel," uvedl s úsměvem Vašák.

Za zmínku stojí, že hrával za Trpísty, kterým o víkendu nasázel čtyři góly. "Kluci to vzali, protože vědí, že jsem v Trpístech hrál dobrý fotbal," pravil fotbalista, který prošel Bezdružicemi, Konstantinovými Lázněmi, Trpísty, Kšicemi, pak znovu Trpísty a Spartou Radkovice.

"Chtěl bych si vyzkoušet vyšší soutěž. Bydlím v Dlouhém Újezdě, který hraje I. B třídu, tak tam bych si to chtěl zkusit. V Bernarticích bychom měli na postup do okresního přeboru, ale odhlásili jsme se z něj, protože jsme neměli lidi," dodal Radek Vašák.