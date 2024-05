Kanonýr Martin Tuka porazil sám Trpísty. Bude mě to stát asi dvě stovky, smál se

Martin Tuka - Sokol Trpísty 4:0. Takhle by se dal charakterizovat zápas 20. kola fotbalové III. třídy mezi domácím Kostelcem a Trpísty, protože zmíněný hráč vstřelil všechny čtyři góly zápasu. Martinu Tukovi se to podařilo v prvním poločase od 5. do 44. minuty.

Martin Tuka. | Foto: archiv M. Tuky

Osobnost Deníku Halži beru už jako rodinu, tvrdí kanonýr Karmazin Devatenácté kolo fotbalového okresního přeboru nabídlo překvapení v podobě výhry desáté… Přečíst článek > "Za střelce se ale nepovažuju, i když v poslední době mám dobrou formu," řekl skromně Martin Tuka. Dvaadvacetiletý útočník se rázem vyhoupl na třetí místo střelecké tabulky III. třídy a pozici nejlepšího střelce Kostelce s 21 góly. "Do konce sezony bych chtěl dát co nejvíc gólů, asi čtyřicet," naplánoval si. Čtyři branky v jednom zápase je jeho rekord. "Jednou jsem jich dal pět, ale to bylo v mládeži," dodal Martin Tuka. Fotbalista Kostelce čeká, že střelecký počin proti Trpístům ho bude stát několik korun do klubové pokladny. "Kluci mě ještě nezkasírovali, ale počítám, že to budou asi dvě stovky," uvedl. V kádru Kostelce jsou i Martinovi bratři Václav a Filip. Legendě Chelsea střílel góly na tréninku, teď touží po úspěchu s Kostelcem Martin Tuka hrál nejvyšší soutěž II. třídu za Sokol Kostelec, kde s fotbalem i začínal. "Byl jsem ve Stříbře, Jiskře Zhoř a vrátil jsem se do Kostelce," vyjmenoval Martin Tuka. Ve 22 letech a s čichem na góly neskrývá ambice hrát vyšší soutěž. "Ano, chtěl bych se posunout výš. Představoval bych si I. B třídu, třeba i s Kostelcem," přeje si Martin Tuka. Kostelec je ve hře o postup do okresního přeboru, protože ze třetího místa ztrácí na první Lesnou pouhé dva body.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu