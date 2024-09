"Naše chyba, za kterou zaplatíme. Takhle jsou nastavena pravidla a člověk se jich má držet. Co s tím mám dělat? To je riziko podnikání, protože když podnikáte, tak se občas něco takověho stane. Nejsme jediní, kterým se to stalo. Před námi bylo spoustu týmů," řekl šéf fotbalového Chodského Újezda.

Podle Slivoněho okresní svaz nabídl náhradní termín utkání, ale to Třemešné B odmítlo. "Soupeř to chtěl zkontumovat, tak jsme to zkontumovali. Pro něj to bylo výhodné, chápu to. Přistupuju k tomu tak, že je to naše chyba," uznal.

Stanovisko klubu Třemešné se nepodařilo získat, protože při volání na telefonní číslo uvedené na webu FAČR nikdo nereagoval.

V tabulce pátý Chodský Újezd přišel o možnost vyhrát a přiblížit se čelu tabulky. "My ale nechceme postoupit do třetí třídy. Nám jde o to si zahrát," dodal Radek Slivoně.