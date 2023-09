"Čtyři branky v jednom zápase jsem už dal, ale už je to dávná historie, možná dvacet let. Bylo to ve vyšší soutěži. Nepovažuju se za střelce, jsem střední záložník, góly mají dávat útočníci. Proti Záchlumí jsem asi měl štěstí," svěřil se Miroslav Zámeček.

Nemá stanovený cíl v podobě vstřelených branek za sezonu. "Ale jako mužstvo bychom chtěli postoupit do okresního přeboru," dodal Zámeček.

V 41 letech neplánuje konec kariéry a hrát by chtěl, dokud mu bude sloužit zdraví. "V pohodě stíhám fyzicky," řekl.

S fotbalem začínal v Horní Bříze, od páté třídy do osmnácti let hrál za Viktorii Plzeň. "Pak různé týmy - Rokycany, Blšany, Most, Prachatice, Horažďovice, Doubravka, Cheb. Bylo to hodně. Nejvyšší soutěž jsem hrál druhou ligu za Blšany a Most," zavzpomínal Zámeček.

V poslední době kopal okresní přebor za Tachov, pak hrál v Hradci a teď přestoupil domů do Kostelce.

Zámečkovým spolužákem v plzeňské 33. ZŠ byl bývalý reprezentační brankář a ikona anglické Chelsea Petr Čech. "Ve třídě byl třeba i Tomáš Hudec, který také hrál první ligu," doplnil Miroslav Zámeček.