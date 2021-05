Je rozhodnuto!!! Minulý týden definitivně učinil přítrž spekulacím, dohadům i nadějím ohledně restartu stávající sezony amatérských fotbalových soutěží od třetí ligy (ČFL) až po nejnižší okresní třídy.

Výkonný výbor FAČR ukončil aktuální ročník, nebude se mezi soutěžemi postupovat ani sestupovat.

Opakuje se tak situace z loňského roku.

Předseda FK Tachov Martin Krýsl přijal zprávu v poklidu. „Jen se potvrdilo to, o čem se spekulovalo poslední dva, tři týdny, navíc zprávu o úterním ukončení jsme věděli už od víkendu,“ potvrdil. Dá se říct, že do roka a do dne se tak opakuje situace z loňska, kdy to pro tachovský klub v první sezoně po sešupu z divize do II. okresní třídy vypadalo na další rok jen v okresním přeboru. Tachov pak posunulo do vyšší soutěže pouze rozhodnutí Dynama Studánka nepřihlásit 1.B třídu. „Vzpomínám si, jak jsme si tehdy říkali, že odteď už je to jen a jen na nás, co si vykopeme, to budeme mít,“ potvrzuje, že málokdo si pomyslel, že se neobvyklá situace může opakovat…

Co tedy současná situace znamená konkrétně pro FK Tachov, který se netají ambicemi, co nejdříve se vrátit do vyšších fotbalových pater?

Z I.B třídy výše může být posunut opět pouze administrativně. „Uvidíme, nemá cenu spekulovat. Ve hře je několik variant, všechny pečlivě sledujeme,“ nehází flintu do žita Martin Krýsl a zároveň nastiňuje možné scénáře. „Faktem je, že I.A třída vždycky měla šestnáct účastníků a teď má po odstoupení Starého Plzence o jednoho míň. Nabízí se tedy doplnění. Další otázkou je, zda týmy ve vyšších soutěžích přihlásí právě tu danou soutěž nebo zamíří níž. Myslím, že tato druhá covidová pauza bude mít za následek odliv fotbalistů, přeci jen spousta hlavně starších kluků může hledat motivaci. Známe to už z loňska, některé kluby tak mohou mít problémy,“ pokračuje předseda.

Jedinou porážku (1:2) v osmi odehraných kolech I.B třídy utrpěl tachovský nováček na půdě Sokola Postřekov.Zdroj: Jan Vydra

Moc dobře ale ví, že jeho klubu zkomplikovala možnost administrativního postupu o level výše jediná porážka během odehraných osmi kol A skupiny I.B třídy 1:2 v Postřekově. Tachov tak získal 21 bodů za sedm výher, zatímco ve skupině B neztratili ani bod hráči FC Křimice a dostali by tak při případném doplnění I.A třídy nabídku jako první. A Křimičtí rozhodně mají postup o stupeň výše také v plánu…

V blízké době se tedy asi dají čekat zajímavá fotbalová jednání a rozhodnutí.

Ale nejen v soutěžích dospělých. Postupové sny se nejspíš přestanou zdát i dorostencům FK Tachov, kteří se pohybovali na špičce krajského přeboru a měli cíl postoupit do divize. „Tam je to ještě složitější, neboť by se měla uskutečnit reorganizace a snížit počet divizí, což by znamenalo zkvalitnění krajského přeboru,“ říká Krýsl.

Všechna družstva FK Tachov se vrátila k tréninku před dvěma týdny po rozvolnění covidových opatření.

Paradoxně od tohoto týdne může sportovat až 30 osob na jedné ploše. I té fotbalové…

I. B třída, skupina A

1. Tachov ⋌8 7 0 0 1 47: 5 21

2. Dlouhý Újezd⋌ 8 7 0 0 1 30:12 21

3. Mrákov⋌ 8 6 0 0 2 23:10 18

4. Klenčí pod Čerchovem⋌8 4 3 0 1 19:15 18

5. Postřekov ⋌8 5 0 1 2 19:14 16

6. Chodová Planá⋌8 4 0 1 3 26:25 13

7. Horšovský Týn⋌8 3 0 1 4 23:18 10

8. Kdyně⋌8 3 0 0 5 14:21 9

9. Planá⋌ 8 3 0 0 5 11:25 9

10. Nečtiny ⋌8 3 0 0 5 18:33 9

11. Chodský Újezd⋌ 8 2 1 0 5 15:23 8

12. Úněšov⋌ 8 2 1 0 5 12:30 8

13. Krchleby⋌ 8 1 0 2 5 17:32 5

14. Chodov ⋌8 0 1 1 6 11:22 3

Autor: Jan Vydra, Robert Babor