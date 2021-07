„Scházíme se od půlky června. Zatím to máme v takovém klidnějším duchu, protože není lehké dostat kluky zpět na hřiště. Chtěli bychom zase mít áčko i béčko, tak snad to dáme dohromady. Na trénincích se nás příliš neschází. Chodí paradoxně více starších kluků než mladší, kteří po dlouhé pauze trochu zlenivěli,“ říká trenér Chodové Plané Richard Krejza.

Kouče zatím trápí hráčská účast na trénincích, i když zároveň přiznává, že to bylo podobné i během uplynulých sezon.

„U nás to bylo vždy s účastí na trénincích problematické, protože hodně z nás dělá na směny, někteří i v sobotu a v neděli, takže pak není lehké to skloubit, abychom se k večeru sešli na hřišti. I z toho důvodu se snažíme mít širší kádr, abychom vždy nějak postavili sestavu,“ vysvětluje lodivod Plané.

Stejně jako v ostatních klubech na nižší úrovni přišli hráči na první tréninky v rozdílném stavu. Ani v Chodové Plané tak nebudou mít jednoduché dát tým po fyzické a herní stránce zase dohromady.

„Bylo to hodně znát. Jen pár lidí je, dá se říci, ve formě. Sice někteří kluci říkali, že si chodili sami zaběhat, tak tím nejde nahradit ten kolektivní sport, kdy je to přece jenom o něčem jiném,“ pokračuje Krejza.

V minulé sezoně se ale Slavoj držel v přední polovině tabulky. Jak bude rozložení sil v I. B třídě vypadat letos, není vzhledem k dlouhé pauze lehké odhadnout.

„Je velká neznámá, jak na tom týmy budou. Někdo navíc má názor, že to stejně na podzim zase zavřou, takže se některým ani tolik nechce zpět na hřiště. Je důležité je přesvědčit, že to dělají především pro sebe. Nedokážu proto říct, v jaké budeme formě, ale věřím, že se dáme do kupy. Máme přece jenom starší tým a každý rok je na nás znát,“ říká s úsměvem trenér Chodové Plané.

Dle jeho slov ale není snadné přitáhnout do týmu nové tváře.

„Máme něco rozjednaného, ale všude v klubech, kde vyhlídnutí hráči hrají, mají strašně malý počet lidí, takže je nechtějí pouštět. Je to složité v tomto ohledu,“ vysvětluje Krejza.

A jak bude vypadat příprava Chodové Plané na novou sezonu, která bude mít svůj první výkop na začátku srpna?

„Budeme trénovat třikrát týdně, i když samozřejmě, jak jsem zmínil, nikdy to nebude v plném počtu. Zatím nemáme sjednané ani žádné přátelské zápasy. Nejprve chceme ještě více zaběhnout tréninkový režim a pak bychom něco sehráli. Vzhledem k tomu, že většina z nás o víkendech někam vyráží, když to konečně jde, odehrajeme spíše něco v týdnu,“ prozrazuje trenér Chodové Plané.