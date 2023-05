Kanonýrem Deníku na Tachovsku v uplynulém víkendu se stal Aleš Pavlíček, který vstřelil pět gólů v utkání 16. kola fotbalové IV. třídy mezi Brodem nad Tichou s Vranovem. Brod vyhrál 13:1.

Zleva Lukáš Marek, Jan Sňozík, Aleš Pavlíček. | Foto: archiv L. Marka

"Rekord mám v mladších žácích za Tachov, když jsme hráli s Bernau přátelák. To jsem vstřelil šest gólů. Mezi dospělými jsem dal pět branek za béčko Částkova proti Holostřevům ve IV. třídě. Takže teď jsem vyrovnal své maximum," zavzpomínal Aleš Pavlíček.

Čtyřiačtyřicetiletý útočník má v sezonní statistice dvanáct gólů, většinu z nich dal na jaře.

"Na podzim se mi vůbec nedařilo, vstřelil jsem jen jeden gól. Musím ale říct, že jsme teď měli dva zápasy o něco jednodušší, protože soupeř přijel v devíti lidech. Je to i o spoluhráčích, myslím si, že máme dobrý a zkušený mančaft, že je pak jednoduché uklízet balony do brány. Když dostanete nahrávku třeba od Lukáše Marka, Honzy Sňozíka nebo Venci Křehlíka, tak je to radost," řekl Pavlíček.

"Na jaře se za střelce považuju, ale na podzim jsem se za něj nepovažoval," dodal s úsměvem.

Jak se hraje celý zápas proti devíti hráčům? "Je to takové… Na hřiště už jdete s tím, že hrajete proti devíti a že si chcete vylepšit skóre. Ale měli jsme respekt k soupeři, takže ani neproběhla nějaká oslava po gólech. Spíš jsme si jen plácli, jak se to dělá, a soustředili se na to, aby to tam padalo," popsal Aleš Pavlíček.

KANONÝR DENÍKU: Mám už ofenzivní úkoly, protože se mi nechce vracet, říká Marek

Svoji dvanáctigólovou bilanci by chtěl ve dvou zbývajících zápasech vylepšit na patnáct branek. "To bych byl spokojený," uvedl odchovanec tachovského fotbalu.

Jak už to tak bývá v nižších soutěžích, tak i Aleš Pavlíček ve své kariéře vystřídal několik postů. "V Tachově jsem začínal jako levý záložník, v dorostu jsem chvíli hrál levého beka, pak mě dali do středu zálohy. Po přestupu z Tachova do Dlouhého Újezda jsem začal hrál útočníka a tím jsem dodnes," vybavil si Pavlíček.

Za mateřský Tachov si zahrál i divizi mužů. V Sokolu Lom hrál okresní přebor, odtamtud přestoupil do Dlouhého Újezda, který kopal I. B třídu. "Na Újezd vzpomínám také rád, to byla hezká léta," svěřil se fotbalista Brodu nad Tichou.

I. B třídu si vyzkoušel i v Lázních Kynžvart, poté se vrátil do Dlouhého Újezda i Tachova. "Následovaly Částkov, Damnov, Studánka a teď Brod nad Tichou, odkud neplánuju odejít, protože máme super partu. Sedli jsme si fotbalově i lidsky," prohlásil Aleš Pavlíček.