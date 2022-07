Letní příprava: FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice B (modří) 2:3.Zdroj: Jiří Pojar

„První poločas se hrál svižný fotbal. Hrálo se nahoru dolů a bylo na co se dívat. My jsme byli nebezpečnější a zejména prvních třicet minut se nám dařily kombinace po stranách, ze kterých jsme si také vytvářeli dobré šance. Hosté zase hrozili rychlými přechody do útoku. Poslední čtvrthodinu prvního poločasu převzali iniciativu hosté a byli více na míči. Přesto jsme poločas vyhráli 2:1,“ popisoval Pták obraz hry v úvodním dějství.

Jeho tým ale nejspíš zlomil vaz začátek druhé půle, kdy vyrovnal hostující Velfl, pro kterého se jednalo už o druhý přesný zásah v zápase.

„Druhý poločas byl ve znamení postupné převahy hostů, kteří do hry střídali čerstvé hráče a bylo to znát. Jiskra pak získávala převahu zejména ve středu hřiště a role se obrátily. Nám s postupujícím čase začaly ubývat síly a bylo znát, že zdaleka nemůžeme střídat tolik hráčů jako hosté. Přesto jsme měli výborné šance i my, bohužel jsme již žádnou neproměnili. A tak hosté zúročili svou převahu a zápas dvěma brankami otočili v jejich vítězství,“ pokračoval trenér Jaroslav Pták v bilancování pro oficiální internetové stránky FK Tachov.

I přes porážku byl ale s výkonem svých svěřenců spokojený. „Skvělý soupeř pro přípravu. Běhavý, technický, zdravě agresivní a vyrovnaný ve všech řadách. Naše kluky musím i přes porážku pochválit, vzhledem k osmi absencím museli odehrát celý zápas, protože střídat jsme mohli pouze dva hráče,“ doplnil tachovský lodivod. Generálku na novou sezonu v krajském přeboru odehrají Tachované v sobotu 30. července proti Královskému Poříčí.

