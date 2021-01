Ačkoliv se podzimní část amatérských soutěží kvůli pandemii koronaviru v loňském roce nestihla odehrát kompletní a odložila se na jaro letošního roku, fotbaloví fanoušci se v bitvách okresního charakteru rozhodně nenudili.

K vidění byly parádní výkony jednotlivců, vítězné série týmů, přestřelky, vášně i emoce.

Ale hlavně góly – tedy koření fotbalu. Důvod, kvůli kterému se nejpopulárnější hra světa vlastně hraje…

VYHLÁŠENÍ KANONÝŘI PÁLILI OSTRÝMI

Nejvíce branek v okresních soutěžích dospělých, devatenáct, vstřelil zkušený dvaatřicetiletý matador ve službách Hraničáře Částkov Lukáš Bydžovský. Rozjížděl se trochu pomaleji, nejprve se trefil pouze jednou ve druhém kole do sítě Kostelce, ale od čtvrtého kola přišlo jeho galapředstavení. Postupně nasázel pět branek Bezdružicím, čtyři ve Stráži, opět ´bůra´ dal Kšicím, ´pouze´ jeden gól v Boru a podzim završil hattrickem do sítě Třemešného…!

Ovšem nejen on se může pyšnit tímto úctyhodným počtem přesných zásahů. Na okresních trávnících to stejně pálilo i o osmnáct let mladšímu snajprovi Jakubu Danielovi v okresním přeboru starších žáků. Forvard Jiskry Třemešné se blýskl především v zápase, ve kterém padlo vůbec nejvíce branek na okrese a obětním beránkem se stalo debaklem 0:25 Dynamo Studánka. Jakub Daniel vlétl do utkání nevídaným stylem, v úvodních šestnácti minutách nasypal za záda soupeřova brankáře sedm ´kousků´ a celkem se prosadil jedenáctkrát!

Za uvedenou dvojicí však příliš nezaostali ani nejlepší ostrostřelci ostatních okresních soutěží. Ve třetí třídě si připsal na své konto sedmnáct tref do černého čtyřiatřicetiletý Lukáš Kotlár z TJ Kladruby a v nejnižší čtvrté třídě ještě o jednu více nestárnoucí pětačtyřicetiletá legenda FK Tachov Jaroslav Boček. Po všem fotbalovým příznivcům známých peripetiích klubu z okresního města hraje jeho nově vzkříšené béčko v čele s Bočkem zatím pouze ´pralesní ligu´, ale nikdo nepochybuje o jeho rychlém postupu o patro výše. I když, pozor! Tachov B sice na podzim neztratil ani bod a má impozantní skóre 62:10, ale přesto v tabulce nevede. O zápas více má totiž odehrán Sokol Bernartice a také ještě nepoznal nic jiného než vítězství. A na jeho neméně obdivuhodném skóre 50:8 mají největší zásluhu dva šestnáctigóloví nejbližší pronásledovatelé Bočka v tabulce střelců Jiří Blažek s Karlem Moravcem.

ROZHODČÍ KARTAMI ŠETŘILI

Avšak abychom jen nevychvalovali urozené střelce, pojďme se nyní ohlédnout i za statistikou žlutých a červených karet. Hříšníků kupodivu nebylo tak moc a na rozdíl od předchozích sezon se neodehrál ani žádný zapamatováníhodný karetně divoký duel…

Nejvíce obdélníčků žluté barvy, celkem pět, posbíral Radek Mašín ze Sokola Konstantinovy Lázně a stal se tak napříč všemi okresními soutěžemi v tomto ohledu největším ´raubířem´.

A žádný z fotbalistů v okresních soutěžích od rozhodčího neviděl za osm kol více než jednu červenou kartu. To, klobouk dolů!

Nejlepší kanonýři okresních soutěží:

Okresní přebor mužů (110 střelců alespoň jednoho gólu):

19 gólů – Lukáš Bydžovský (Částkov), 11 gólů – Jiří Stránský (Bor), 9 gólů – Martin Stec (Lom), 8 gólů – Miroslav Filip, 7 gólů – Luděk Štefanisko, 6 gólů – Dominik Maroušek (všichni Bezdružice), Kamil Pták (Částkov) a David Vitoň (Bor), atd.

III. třída mužů (103 střelců):

17 gólů – Lukáš Kotlár (Kladruby), 13 gólů – Galin Nikolov (Tisová), 12 gólů – Jan Makrlík (Erpužice), 11 gólů – Radek Mazanec (Zadní Chodov) a Tomáš Bizoň (Dlouhý Újezd B), 8 gólů – Jan Typovský (Halže), 7 gólů – Lukáš Klimeš (Erpužice), atd.

IV. třída mužů (114 střelců):

18 gólů – Jaroslav Boček (Tachov B), 16 gólů – Jiří Blažek a Karel Moravec (oba Bernartice), 13 gólů – Mirek Gangur (Ctiboř), 9 gólů – Lukáš Radil (Chodová Planá B), Lumír Morgenstein (Částkov B) a Jaromír Petráška, 8 gólů – Pavel Hrubý (oba Staré Sedliště) a Jan Pelc (Hošťka), atd.

Okresní přebor starších žáků (39 střelců):

19 gólů – Jakub Daniel (Třemešné), 10 gólů – Antonín Šatra (Planá), 8 gólů – Jan Sedlák (Třemešné) a Vladislav Kladivo (Staré Sedliště), 7 gólů – Ondřej Jánský (Planá), atd.

Okresní přebor mladších žáků (24 střelců):

7 gólů– David Dědouch (Chodová Planá), 6 gólů – Adam Košátko, 5 gólů – Matyáš Kolesa (oba Bezdružice) a Jakub Zimák (Chodová Planá), 4 góly – Jakub Žižka (Planá), 3 góly – Matyáš Kašpar, Matěj Šmídmajer (oba Bezdružice), Patricie Strnadová a David Zítka (oba Chodová Planá), atd.

Nejzlobivější raubíři okresních soutěží:

Okresní přebor mužů

žluté karty: 5 ŽK – Radek Mašín (Konstantinovy Lázně), 4 ŽK – Milan Sládek (Bezdružice), 3 ŽK – Lukáš Dýdek, Karel Štrejn (oba Záchlumí), Jan Hejcman, Vasyl Gondorchyn (oba Černošín), Dalibor Marek, Oldřich Janovec (oba Studánka), Patrik Dvořák, Martin Pícha (oba Přimda), Ondřej Mikulanda (Stráž), Petr Žíla (Stříbro B), David Štípek (Částkov), Tadeáš Heptík (Kostelec), Pavel Hampapa (Konstantinovy Lázně), David Vitoň (Bor) a Jakub Bukva (Lom), 2 ŽK – dvacet devět hráčů, 1 ŽK – osmdesát dva hráčů.

červené karty: 1 ČK – třináct hráčů.

III. třída mužů

žluté karty: 4 ŽK – Peter Kotlár (Kladruby) a Lukáš Uhlíř (Erpužice), 3 ŽK – Tomáš Bizoň (Dlouhý Újezd B), Radek Vavřička (Lesná) a Martin Podsclan (Damnov), 2 ŽK – devatenáct hráčů, 1 ŽK – šedesát čtyři hráčů.

červené karty: 1 ČK – osm hráčů.

IV. třída mužů

žluté karty: 3 ŽK – Roman Šlehofer, Jakub Honzátko (oba Studánka B) a Ondřej Kuchár (Zhoř), 2 ŽK – Vítek Šarközy, Lukáš Kudlík (oba Vranov), Petr Kopča (Ctiboř), Bohdan Hrabovskyi (Holostřevy), Patrik Fojtík (Bezdružice) a Jan Veselý (Zhoř), 1 ŽK – padesát hráčů.

červené karty: 1 ČK – osm hráčů.

Největší nakládačky okresních soutěží:

Okresní přebor mužů:

Částkov – Kšice 10:2 (6. kolo), Stráž – Částkov 0:6 (5. kolo), Přimda – Kšice 0:6 (8. kolo), Bezdružice – Záchlumí 7:2 (7. kolo), Černošín – Lom 1:6, Přimda – Záchlumí 6:1, Částkov – Kostelec 6:1 (vše 2. kolo), Záchlumí – Konstantinovy – Lázně 0:5 (3. kolo), Bor – Třemešné 5:0 (5. kolo), atd.

III. třída mužů:

Kladruby – Lesná 10:0, Damnov – Chodský Újezd B 9:0 (oba 7. kolo), Dlouhý Újezd B – Lesná 9:1 (5. kolo), Zadní Chodov – Erpužice 2:9 (7. kolo), Tisová – Trpísty 8:1, Dlouhý Újezd B – Halže 7:0 (oba 7. kolo), Halže – Lesná 6:0 (3. kolo), Kladruby – Sulislav 6:0 (5. kolo), atd.

IV. třída mužů:

Bernartice – Zhoř 12:0 (8. kolo), Zhoř – Tachov B 1:12 (3. kolo), Studánka B – Tachov B 2:12 (6. kolo), Bezdružice B – Tachov B 2:12 (8. kolo),Staré Sedliště – Chodová Planá B 11:2 (6. kolo), Chodová Planá B – Zhoř 10:1 (4. kolo), Ctiboř – Zhoř 9:0 (1. kolo), Staré Sedliště – Studánka B 9:1 (8. kolo), Bernartice – Hošťka 8:0 (2. kolo), Tachov B – Chodová Planá B 10:3 (5. kolo), Tachov B – Ctiboř 8:1 (2. kolo), Ctiboř – Chodová Planá B 7:0 (3. kolo), atd.

Okresní přebor starších žáků:

Studánka – Třemešné 0:25 (2. kolo), Halže – Planá 0:15 (3. kolo), Halže – Třemešné 0:12 (4. kolo), Chodský Újezd – Planá 1:10, Halže – Staré Sedliště 0:9 (oba 5. kolo), Planá – Třemešné 9:0 (2. kolo), atd.

Okresní přebor mladších žáků:

Chodová Planá – Bezdružice 6:2, Bezdružice – Planá 5:1 (oba 2. kolo), Bezdružice – Chodová Planá 5:1, Planá – Bezdružice 1:5 (oba 1. kolo), atd.

Okresní přebor mužů:

1. Částkov 8 7 0 1 0 42:14 22

2. Bor 8 6 1 0 1 29:12 20

3. Konst. Lázně 8 5 2 0 1 23:12 19

4. Bezdružice 8 5 1 0 2 34:22 17

5. Stráž 8 4 1 1 2 20:21 15

6. Stříbro B 8 3 2 1 2 19:14 14

7. Lom 8 4 0 1 3 23:16 13

8. Kšice 8 3 0 2 3 19:22 11

9. Studánka 8 2 1 2 3 14:19 10

10. Kostelec 8 2 1 1 4 12:20 9

11. Černošín 8 2 1 1 4 11:19 9

12. Přimda 8 2 1 0 5 13:20 8

13. Třemešné 8 0 0 1 7 10:29 1

14. Záchlumí 8 0 0 0 8 9:38 0

Okresní III. třída mužů:

1. Planá B 8 6 0 0 2 34:20 18

2. Erpužice 8 5 1 0 2 32:19 17

3. Zadní Chodov 8 5 1 0 2 24:23 17

4. Tisová 8 4 1 2 1 28:13 16

5. Kladruby 8 3 3 0 2 29:16 15

6. Damnov 8 4 0 1 3 24:22 13

7. Dlouhý Újezd B 8 4 0 0 4 32:19 12

8. Chod. Újezd B 8 4 0 0 4 27:27 12

9. Halže 7 3 0 1 3 21:18 10

10. Trpísty 8 2 0 1 5 16:32 7

11. Sulislav 7 0 1 0 6 8:30 2

12. Lesná 8 0 0 2 6 10:40 2

Okresní IV. třída mužů:

1. Bernartice 8 8 0 0 0 50: 8 24

2. Tachov B 7 7 0 0 0 62:10 21

3. Staré Sedliště 8 5 0 0 3 39:17 15

4. Ctiboř 7 4 0 0 3 29:22 12

5. Holostřevy 7 4 0 0 3 21:18 12

6. Částkov B 7 4 0 0 3 25:25 12

7. Hošťka 8 4 0 0 4 21:29 12

8. Vranov 7 3 0 0 4 17:19 9

9. Studánka B 8 3 0 0 5 24:43 9

10. Chod. Planá B 7 2 0 0 5 25:39 6

11. Bezdružice B 8 2 0 0 6 14:35 6

12. Brod n.Tichou 7 1 0 0 6 13:26 3

13. Zhoř 7 1 0 0 6 7:56 3

Autor: Robert Babor, (mm)