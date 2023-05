Kanonýrem minulého víkendu na Tachovsku se stal Radim Ebenhöh z Jiskry Třemešné, která v 21. kole fotbalového okresního přeboru vyhrála nad Tachovem B 6:3. Čtyřiadvacetiletý kapitán Třemešné dal hattrick a v tabulce střelců soutěže má celkem třináct branek.

Radim Ebenhöh. | Foto: archiv R. Ebenhöha

"Nepovažuji se vůbec za střelce. Charakterizoval bych se jako vyhořelý fotbalista," smál se Radim Ebenhöh.

Minulou jarní sezonu se mu podařilo vstřelit i čtyři góly v jednom zápase. "V dorostu nebo v žácích jsem možná dal i pět branek, ale v dospělých se držím nejvýše třech čtyřech gólech," zavzpomínal druhý nejlepší střelec Třemešné.

Do konce sezony by chtěl dát dva až pět gólů. "Cíle nejsou vysoké," dodal.

Poslední dobou se prosazuje z pozice pod hrotem. "Hraju vlastně všechnomožné, většinou ve středu hřiště, ať už vzadu, nebo vpředu," vysvětlil Ebenhöh.

S fotbalem začínal v Třemešné, prošel Stráží, Bělou nad Radbuzou či Horšovským Týnem. Jeho soutěžním maximem je I.A třída mužů v Bělé nad Radbuzou. "V dorostu jsem hrál krajský přebor za Horšovský Týn," řekl fotbalista Třemešné.

Ambice hrát vyšší soutěž než je okresní přebor už nemá. "Nabídky by i byly. Každý půl rok jich je relativně dost i do vyšších soutěží, ale spíše se soustředím na kariéru, postavit dům. Což stojí spoustu času, proto jsem si vybral okresní přebor, kde už je to takové bezstarostnější," prohlásil Radim Ebenhöh.