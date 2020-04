Měly to v jarní části sezony být hlavně dostihy mezi vedoucím na pohodu hrajícím Částkovem a třetím zdravě ambiciózním Tachovem, do kterých chtěl promlouvat i po podzimu mezi ně vklíněný Lom. Další týmy v pořadí fotbalového TaNet Okresního přeboru II. třídy Bor, Stříbro B, Kšice či Konstantinovy Lázně se už přece jen dívaly na nejlepší trojici se značným odstupem. Jenže druhá polovina soutěžního ročníku 2019/20 v půlce března kvůli koronavirové stopce vůbec neodstartovala.

Částkovští fotbalisté tedy zatím stále zůstávají ´jen´ půlmistrem po snové podzimní jízdě, při které ve dvanácti zápasech ztratili pouhý bod remízou 3:3 v Boru a následnou výhrou na penalty. Lom na ně ztrácí šest bodů a Tachov osm. V boji o postup do oblastní I.B třídy by to jistě na jaře byla mezi tímto triem pořádná mela. Ale jak to bude v současné situaci zavřených hřišť a zákazu shromažďování osob dál?

Tachovský deník nejen na toto téma položil několik shodných otázek zástupcům všech tří klubů.

Dnes ve třetím díle přinášíme odpovědi trenéra suverénně vedoucího týmu tabulky Hraničář Částkov Pavla Hobzy ml. Předevčírem jste se mohli dočíst odpovědi trenéra FK Tachov Jaroslava Ptáka a včera s předsedou Sokola Lom u Tachova Aurelem Ardeleanu.

Jak jste spokojený s podzimní částí okresního přeboru?

Zatím máme parádní sezonu. Ztratit jediný bod ve dvanácti zápasech, to se nestává často. Jsme strašně moc spokojení.

Proběhla zimní příprava podle představ?

To asi ne, ale v rámci možností. Asi stejně jako v ostatních klubech v okresním přeboru s výjimkou Tachova není hráčská sestava na trénincích kompletní kvůli práci nebo jiným povinnostem. Když se zadaří, sejde se hráčů čtrnáct, většinou ale jen kolem osmi až deseti. Nedomlouvali jsme proto na přípravu žádnou umělou trávu, scházeli jsme se jednou týdně a chodili jsme v tomto počtu do tělocvičny nebo zahrát si fotbálek na plácek vedle hlavní hrací plochy v Maršových Chodech. V tom ale nebyl podstatný rozdíl proti sezoně.

Co nového jste chystali na jaro (např. změny v kádru) a měli jste před sebou cíl postupu do I.B třídy?

Změny v kádru nenastaly, máme ho opravdu na tuto soutěž velmi silný. Cílem bylo a zatím stále zůstává vyhrát okresní přebor, ale postoupit výš nechceme. Vedení to rozhodnutí nechalo na kabině a v ní jsme se shodli, že si chceme zápasy a fotbal jako takový hlavně užít. I.B třídu jsme si zkusili nedávno a teď už se nechceme nikam hnát. Kvalita není diametrálně odlišná a pro nás je příjemnější zahrát si dobrý fotbal v okrese. Smysluplnější pro celý region by byl postup Tachova. Ale soutěž bychom vyhrát chtěli, to jo (smích). A kdyby pak chtěl někdo z našich hráčů přestoupit do klubu, který by postoupil z okresu výše nebo už tam hraje, tak bychom mu nebránili. Myslím si, že máme s ostatními kluby dobré vztahy a dokážeme se domluvit s každým.

Jak se připravují hráči, když nemají tréninky ani zápasy?

U nás hrají většinou fotbalisté, kteří už mají hodně odkopáno v okrese i ve vyšších soutěžích a hodně z nich má za sebou i nějaké zdravotní peripetie, takže nejlépe ví, co mohou, co je pro ně prospěšné a jak se udržet v odpovídající kondici. Takže, i když jsem trenér, tak jsem pořád mentalitou spíše hráč a i sestavu děláme společně, takže ani v tomto ohledu nechci nikomu nic vnucovat, přikazovat, hlídat ho. Máme to fakt hodně na pohodu, a proto to taky všechny z nás tak baví.

Chcete, aby se sezona nějakou formou dohrála, nebo se má raději anulovat a soustředili byste se až na tu další?

Problém by byl s termíny. I kdyby byla vůle nějakým způsobem sezonu dohrát, tak by se to asi nepodařilo dát dohromady časově. V kuloárech jsem zaslechl variantu, že by se dohrály jen zápasy, které by se stihly a výsledná tabulka by neměla vliv na sestupy ani postupy, které by se tedy letos vůbec nekonaly. Ale, nakolik je to reálné, nevím. Záleží to na Fotbalové asociaci České republiky, která ale v první řadě bude logicky řešit nejvyšší soutěže a okresy přijdou na řadu až bůhví kdy… Pauza není pro nikoho příjemná, takže budu rád, když se dohraje jakýkoliv počet zápasů. Nás nic nepoškodí, postoupit nechceme. Ale alespoň si ještě zahrát, to by bylo fajn.

Co současná situace může znamenat pro váš klub do budoucna?

Nic takového mne nenapadá. Hrajeme fotbal naprosto na pohodu. Umístění v tabulce je pro nás jen takový bonus k té zábavě. Krásně si to u nás sedlo. Máme kádr opravdu dobrých zkušených hráčů, co post, to kvalitní fotbalista a tím, že hrajeme bez nějakého postupového tlaku a ambicí, tak si prostě až to všechno skončí, půjdeme zase zahrát. Nic víc, nic míň. Prostě nás jen mrzí, že teď nemůžeme hrát fotbal, ale stejně tak nás třeba mrzí, že nemůžeme nikam jet s rodinami. Je teď ale kolem nás spousta důležitějších věcí.

Podzimní výsledky Hraničáře Částkov v TaNet okresním přeboru II. třídy:

Lom – Částkov 1:3 (0:2)

Částkov – Tachov 5:3 (4:0)

Kostelec – Částkov 0:7 (0:5)

Částkov – Bezdružice 12:1 (5:0)

Konstantinovy Lázně – Částkov 0:2 (0:0)

Částkov – Kšice 3:0 (2:0)

Bor - Částkov 3:3 (2:1), PK 4:5

Stříbro B – Částkov 2:4 (1:2)

Stráž – Částkov 2:4 (2:0)

Částkov – Černošín 7:1 (2:0)

Přimda – Částkov 0:11 (0:5)

Částkov – Záchlumí 6:3 (4:1)

Střelci:

26 – Lukáš Bydžovský

12 – Kamil Pták

8 – Václav Pešek

5 – Jaroslav Žemlička, Martin Pažontka

3 – Pavel Kaše

2 – Tomáš Hutta

1 – Andrii Shplikhal, Petr Kaše, Michal Machač, Adam Eidelpes

Tabulka po podzimní části sezony 2019/20:

1. Částkov A 12 12 0 0 67:16 35

2. Lom 12 10 0 2 43:23 29

3. Tachov 12 9 0 3 63:13 27

4. Bor 12 6 0 6 48:26 20

5. Stříbro 12 7 0 5 33:24 20

6. Kšice 12 7 0 5 24:30 20

7. K. Lázně A 12 7 0 5 26:21 19

8. Stráž 12 6 0 6 21:34 16

9. Černošín 12 4 0 8 18:28 13

10. Kostelec 12 4 0 8 14:49 12

11. Záchlumí 12 3 0 9 15:40 11

12. Přimda 12 2 0 10 23:55 8

13. Bezdružice A 12 1 0 11 18:54 4